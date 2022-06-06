Футбольная сборная Украины в пятый раз подряд не преодолела плей-офф за выход на чемпионат мира
Украинская команда потерпела первое поражение под руководством Александра Петракова.
Фото УАФ. A A+ A++
Событие:Сборная Украины по футболу проиграла решающий матч за выход на чемпионат мира-2022. В финале плей-офф отбора украинцы уступили сборной Уэльса.
Детали и комментарии:Украина провела достаточно активный первый тайм. В начале встречи Роман Яремчук не реализовал выход один на один с голкипером, хорошие возможности имели Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко. Однако выйти вперед в первом тайме удалось именно Уэльсу. После фола Руслана Малиновского валлийцы заработали право на приведший к голу штрафной удар: Гарет Бейл мощно пробил со штрафного, а Андрей Ярмоленко головой переправил мяч в свои же ворота.
В конце первого тайма у Украины была возможность сравнять счет. Сине-желтые претендовали на пенальти, однако после просмотра VAR арбитр встречи Антонио Матеу Лаос не поставил его за вероятное нарушение на Андрее Ярмоленко. Еще один шанс сравнять счет и перевести игру в овертайм у Артема Довбика. Форвард сборной Украины мощно замкнул подачу с левого фланга, но голкипер валлийцев Уэйн Геннесси потянул этот удар. Украинцы уступили Уэльсу со счетом 0:1 и очутились за бортом чемпионата мира в Катаре.
Для главного тренера сборной Александра Петракова это поражение стало первым за время работы с национальной командой. В первых восьми играх с коучем Украина не проиграла ни одного матча. Теперь же в активе команды Петракова три победы, пять ничьих и одно поражение. Разница мячей составляет 13:9. «Мои ребята сделали все, что могли, — заявил на послематчевой прессконференции главный тренер сборной Украины Александр Петраков. — Не знаю, что сказать. Нужно извиниться за то, что мы не забили, но мы делали все, что могли. Это спорт «.
читайте также: На блокпостах Херсонщины оккупантам разрешили расстреливать гражданских, — Лучшим игроком поединка стал вратарь валлийцев Вейн Геннесси, которому удалось сохранить свои ворота нетронутыми, несмотря на многие угрозы со стороны украинцев. Авторитетный портал Whoscored поставил ему высокий балл 8,9. В составе команды Александра Петракова лучшая оценка у Руслана Малиновского — 7,2. Самый низкий балл в составе обеих команд, включая вышедших на замену игроков, у автора автогола Андрея Ярмоленко — 5,8.
Украина в пятый раз подряд и впервые за восемь лет не вышла на чемпионат мира по футболу из-за плей-офф. Уэльс стал последней командой из Европы, прошедшей на мундиаль. Эта сборная впервые за 64 года сыграет на чемпионате мира. В 1958 году валлийцы дошли до стадии четвертьфинала.