Футбольная сборная Украины будет бороться за путевку на чемпионат Европы-2024. Какие шансы на победу?
Наша команда оказалась в группе C – со сборными Италии, Англии, Северной Македонии и Мальты.
"Наша сборная тоже не из слабых", — говорят эксперты. Фото УНИАН A A+ A++
“Хуже не бывает”, “Группа смерти”, “Шансов — ноль”, — именно так прокомментировали украинские болельщики результаты жеребьевки отборочного цикла нашей сборной к Евро-2024. Он продлится с марта по ноябрь 2023 года. На Евро попадут только две сильнейшие команды из группы и эти места преждевременно отдают итальянцам и англичанам. Неужели Украина пролетает мимо чемпионата?
В современном футболе два варианта попасть на ЧЕ: привычный из-за квалификации и нового — через Лигу Наций и плей-офф. С квалификацией все ясно. Есть десять отборочных групп и первые две команды из каждой получают прямые путевки в финал. Получаем 20 сборных. Еще одно место забронировано за хозяевами (в этом году — немцами), еще три путевки разыграют в плей-офф.
Именно на плей-офф следует рассчитывать украинцам, если не удастся в группе опередить Италию или Англию. Хотя и там далеко не все будет зависеть от нас. Теперь место в плей-офф забронировали себе 12 команд — это победители групп каждого из трех дивизионов Лиги Наций. Украины в нем нет, но… Команды из этого списка будут участвовать в квалификации и спокойно пройдут на Евро через нее (нет сомнений, что такие сборные, как Испания или Италия, пройдут квалификацию). Следовательно, их место в списке 12-ти займут другие сборные, ниже рейтинга в Лиге Наций.
Сборная Украины в рейтинге Лиги Наций занимает 22 место. И в дивизионе этого турнира является второй “на подхвате” после сборной Финляндии. По рейтингу нам препятствуют попасть в плей-офф Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия и Финляндия. Если минимум две сборные из этой пятерки выйдут на Евро-2024 из-за классической квалификации, мы попадаем в плей-офф.
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“Я играл и против Англии, и против Италии, — говорит эксзащитник сборной Украины Артем Федецкий. — Это действительно команды топ-уровня. Да, можно говорить, что нам не повезло с жеребьевкой, но чего теперь ныть? Нам и с северным соседом не повезло, но мы не сдаемся. Нельзя говорить, что через эти гранды мы махнем рукой на квалификацию и все усилия сконцентрируем на Лиге Наций. Есть турнир, а значит, нужно играть на максимуме! А что из этого получится — увидим”.
“Группа Украины попалась ничегошенькая, — поддерживает разговор голкипер “Верес” Богдан Когут. — Среди всех — наша сильнейшая. Но тем интереснее будет футбол. Наша сборная тоже не из слабых. Думаю, что у нас есть все шансы зацепиться за первое-второе место. Италия с Англией сильны, но имеют слабые стороны. Мы когда-то побеждали англичан, вничью играли с ними на “Уэмбли”. Всё в наших руках и ногах. Поэтому не надо раньше времени списывать украинцев.