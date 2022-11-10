Футболисты-рекордсмены: Михаил Мудрик и Анатолий Трубин вписали свои имена в историю Лиги чемпионов
В этом году групповой этап турнира запомнится своими достижениями. Наш “Шахтер” тоже оставил там свой след.
● Анатолий Трубин и Михаил Мудрик. Фото instagram.com/anatoliytrubin81 и instagram.com/mmudryk10/A+A++
Всего в групповом этапе было сыграно 96 матчей, в которых забито 304 гола (в среднем 3,17 за матч). Лучшими бомбардирами этапа стали Мохаммед Салах и Килиан Мбаппе. по 7 голов. Количество зрителей, купивших билеты на матчи этого этапа, — 4 миллиона 465 тысяч 194. В среднем 46 тысяч 512 зрителей за матч.
А теперь — о рекордах. Наставник “Реала” Карло Анчелотти одержал 103 победы за свою карьеру в Лиге чемпионов, и это новый рекорд. До сих пор самым успешным наставником этого соревнования был Алекс Фергюсон (102 победы).
В этом году в турнире был забит “самый молодой” гол в истории Лиги чемпионов. Игрок “Манчестер Сити” Рико Льюис забил гол в возрасте 17 лет 346 дней. Предыдущий рекорд держался с 2005 года. К тому времени французу Кариму Бенземе было 17 лет 352 дня.
Голкипер “Шахтера” Анатолий Трубин возглавил рейтинг турнира по количеству сейвов. Украинец 31 раз спас свою команду от неминуемого гола. Зато вратарь “Порто” Диогу Кошта стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, отразившим три подряд пенальти в групповом турнире.
Михаил Мудрик стал рекордсменом турнира по скорости. В матче против “Селтика” наш вингер разогнался до 36,6 километра в час. Первую строчку он поделил с игроком “Барселоны” Усманом Дембеле. В “Шахтере” говорят, что скорее Мудрика в их команде не бегал никто.
Француз Килиан Мбаппе стал самым молодым игроком турнира, забившим 40 голов. Произошло это в возрасте 23 лет 10 месяцев и 13 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Лионелю Месси (24 года 4 месяца и 8 дней). Раз мы уже упомянули о Месси, то этот уникум тоже в этом году стал автором рекорда. Он самый возрастной футболист в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить два гола и отдать две результативные передачи в одном матче. Он это сделал в игре против “Маккаби” (“ПСЖ” победил 7:2), и на данный момент аргентинцу было 35 лет и 123 дня.
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Нападающий “Ливерпуля” Мохаммед Салах оформил самый быстрый хеттрик в истории Лиги чемпионов. Египтянин вышел на замену на 68-й минуте, а уже на 75-й, 80-й и 81-й минутах забил по голу. На это ему понадобилось 6 минут и 12 секунд! До этого рекордом считался хет-трик игрока “Лиона” Бафетимби Гомиса (8 минут).
Беспрецедентный случай в истории главного турнира имел место в группе “Н”. “Бенфика” и “ПСЖ” набрали одинаковое количество очков (по 14) и победителя группы пришлось определить по дополнительным показателям. Но тут началось самое интересное. Оказалось, что команды имеют одинаковое количество очков в личных встречах (по 2 очка), одинаковую разницу голов между собой, одинаково забивали друг другу, имеют одинаковую разницу во всех матчах 16:7. Только по седьмому (!) дополнительному показателю “число гостевых голов во всех матчах группового раунда” португальцы опередили французов — 9 голов против 6.
Что касается денег, то “Шахтер” за выступление в нынешней Лиге чемпионов заработал 42 миллиона евро. 15,65 млн горнякам дали только за участие в групповом этапе, еще 20 млн принес клубный коэффициент команды за последние 10 лет и 5,9 млн за победу и три ничьих. Если бы горняки пробились в 1/8 финала, то получили бы еще дополнительные 10 миллионов, но…
Наибольшую сумму в групповом этапе заработал “ПСЖ” — 98 миллионов евро. “Бавария” и “Реал” обогатились на 93 миллиона, “Манчестер Сити” — на 84 миллиона.