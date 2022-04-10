Фундаментальный символ: самая древняя чудотворная икона Руси вернется в Киев
Чудотворная икона святого Николая
В Софию Киевскую вернется икона Николая Мокрого — одна из самых известных святынь Киева. Ее вывезли во время Второй Мировой вместе с мощами Ярослава Мудрого.
О возвращении иконы сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
«Долгожданная для многих наших людей новость. В Украину вернется одна из наших главных святынь. Одна из самых почитаемых святынь Софии Киевской. Икона святого Николая (Мокрого), это первая чудотворная икона Руси. Мы долго работали, чтобы вернуть ее. Она была вывезена из Украины во время Второй мировой войны. И в свое время она будет дома — в Святой Софии. Благодарен за это решение иерархам, духовенству и верным Украинской православной церкви США. Хочу, чтобы возвращение этой святыни стало для всех нас важным символом. Фундаментальный символ. Символом того, что мы вернем в Украину все наше. Все украинское. Вернем всех наших людей. И обязательно вернем справедливость — наш полный контроль над нашей землей», — подчеркнул Президент Украины.
Чудотворная икона Святого Николая
Киевская икона святого Николая (Мокрого) считается первой чудотворной иконой Руси, самой уважаемой святыней Софии Киевской. Она связана с древним преданием о «Чудо о младенце в Киеве». Исследователи датируют его порой не позднее 1091 года.
«Чудо…» рассказывает о супругах, которые отправились на паломничество в Вышгород к мощам Бориса и Глеба на день их памяти. Возвращались они в Киев по Днепру в лодке. По дороге женщина задремала и впустила в воду младенца. В отчаянии родители ребенка обратились к святому Николаю, «великую веру в него имея», с просьбой о помощи. На следующее утро ребенка нашли невредимым «…лежа мокро перед образом святого Николая» на хорах Софии Киевской.
Икона святого Николая без оклада.
Первое научное исследование иконы провел перед реставрацией в 1882 году Адриан Прахов, который датировал ее 10 веком и считал византийским происхождением. В 20-х годах 20 века икону еще раз отреставрировали специалисты Всеукраинского музейного городка. Осенью 1943 года, накануне вступления в Киев советских войск, икону вывез в Варшаву епископ Переяславский Мстислав (Скрипник). Далее он передал ее архиепископу Палладию (Видибиде-Руденку), который переправил святыню в Америку. Какое-то время святыню хранили в Торонто, а затем в Свято-Троицкой церкви в Бруклине (США). По завещанию икону должны были вернуть в Украину. И вот это время настало.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»