Французские гаубицы «Цезарь» уже на передовой, — Залужный
Наши артиллеристы овладели новыми САУ фактически за 2-3 часа.
Фото из сообщения Валерия Залужного в Facebook A A+ A++
Событие: Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сообщил в Facebook, что «гаубицы «Caesar» уже на передовой».
Детали и комментарии: «Caesar» — это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она дает возможность поражать противника на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью. На этом расстоянии находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага. Эти САУ на колесном шасси, что делает их мобильными и маневренными. Установка оснащена автоматизированной системой самопривязки и самонаведения на цель. Обладает достаточно высокой скорострельностью — 5 выстрелов в минуту и высокую кучность стрельбы. Может использовать несколько типов боеприпасов калибра 155 мм, применяемых в странах НАТО», – написал главнокомандующий. По его словам, «Caesar» обеспечивает живучесть экипажа и комфортные условия работы. Дает возможность действовать по принципу: огонь-маневр- огонь. «Наши артиллеристы быстро овладели новыми САУ, фактически за 2-3 часа», — заметил генерал Залужный.
О передаче Украине французских САУ «Цезарь» стало известно 22 апреля. Тогда президент страны Эммануэль Макрон в интервью сообщил, что поставляет Украине разнообразное оружие «от Миланов до Цезарей». Французские медиа высказывали предположение, что в Украину поступит дивизион этих САУ (12 единиц). Украинские военные прошли соответствующую учебу во Франции, пишет Милитарный. 18 мая Макрон заявил, что поставки оружия в Украину будут наращиваться.
Также стало известно, что Канада закупила для Украины 20 тысяч снарядов для гаубиц M777. Об этом заявила министерша обороны страны Анита Ананд. «Нельзя допустить, чтобы полномасштабное, незаконное вторжение путина в Украину было успешным, и оно таковым не будет», — сказала Ананд. Боеприпасы купили примерно за 98 миллионов канадских долларов — их в скором времени доставят в Украину. По словам Ананд, эти боеприпасы украинское правительство просил у своих союзников. 155-мм снаряды совместимы с гаубицами М777, которые Канада и США передали Украине раньше.
Литва предоставит ВСУ новую помощь, сообщил в Twitter министр обороны страны Арвидас Анушаускас. «20 бронетранспортеров М113, 10 военных грузовиков и 10 внедорожников (для работ по разминированию) скоро будут доставлены в Украину!» — написал он.
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Дания объявила о поставке противокорабельных ракет Harpoon и пусковых установок для них, чтобы помочь Украине защитить побережье, сообщил министр обороны США Ллойд Остин. В то же время, Чехия передала нам вертолеты огневой поддержки, танки и ракетные системы. Еще 20 стран во время встречи «Рамштайн-2» заявили о новых пакетах безопасности помощи Украине.
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заверил на брифинге, что Россия не сможет сорвать поставки оружия в Украину. «Мы имеем диверсифицированную и устойчивую цепь поставки этого оружия в Украину. Поэтому даже если россиянам иногда удается поразить и ударить по той или иной партии на территории Украины, со стратегической точки зрения это не остановит военную помощь, которую мы оказываем», — заметил он.
В своем видеообращении президент Зеленский подчеркнул: чем дольше длится эта война, тем больше будет цена защиты свободы не только для Украины, но и для всего свободного мира. «Поэтому поставка Украине тяжелого оружия — реактивных систем залпового огня, танков, противокорабельного и другого оружия — это лучшая инвестиция в сохранение стабильности в мире и недопущение многих жестких кризисов, которые россия еще планирует или уже спровоцировала», — заметил он. По словам Зеленского, сейчас на Донбассе у кафиров в 20 раз больше техники, чем у украинских военных.