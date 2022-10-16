Франция передаст Украине системы ПВО Crotale, которые помогут защитить наши города от российских ракет
Что известно об этих комплексах?
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Событие: Франция предоставит Украине системы противовоздушной обороны Crotale для защиты украинских городов. Об этом заявил глава Минобороны Себастьян Лекорню.
Детали и комментарии: «Они будут особенно полезны в борьбе с беспилотниками и воздушными бомбардировками», — заверил министр, пишет Associated Press. Он напомнил, что у Франции 12 батарей этих ПВО, но не уточнил, сколько из них направят Киеву. Украина сможет развернуть батареи Crotale через два месяца. За это время украинские военные научатся их использовать.
Как сообщает украинский военный портал Defence Express, Crotale — достаточно эффективен ЗРК малой дальности действия, который можно использовать для уничтожения крылатых ракет как в прифронтовой зоне, так и для защиты объектов в тылу. Дальность уничтожения целей составляет до 10 км, высота поражения — до 6 км. «Количество целей, которые могут обстреливаться одновременно, — до 4 единиц, а скорость реакции комплекса составляет всего пять секунд благодаря его цифровизации» — говорится в сообщении издания. По данным аналитиков портала Crotale также находится на вооружении Греции и Финляндии. Поэтому не исключено, что, кроме Франции, такие ЗРК могут быть переданы и этими странами. Известно, что в Южной Корее стоит на вооружении достаточно значительное количество локализованной версии K-SAM Pegasus — 114 единиц, что также говорит об относительной доступности ракет к ЗРК Crotale в случае необходимости.
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У Украины есть только 10% в средствах противовоздушной обороны, рассказал президент Владимир Зеленский на сессии ПАСЕ. На фоне ракетных ударов России по нашей энергетической инфраструктуре западные партнеры на встрече «Рамштайн-6» договорились усилить ПВО Украины. В эфире единого телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что немецкая IRIS-T уже работает на юге. Он отметил, что вскоре украинские военные получат и зенитно-ракетные комплексы NASAMS. На днях министр обороны Алексей Резников рассказал в Twitter, что Испания передаст нашей стране 4 системы ПВО Hawk.