Фракция УДАР в Киевсовете требует усилить государственный контроль за отпуском наркосодержащих лекарств
Метадон должны отпускать по электронному рецепту. Фото: Борис Корпусенко
Соответствующий проект обращения в центральные органы власти Киевсовет должен принять на ближайшем пленарном заседании.
Депутаты фракции «УДАР Виталия Кличко» подготовили проект решения Киевсовета о направлении обращения в СНБО, парламент и правительство с требованием усилить государственный контроль в сфере обращения наркотических лекарственных средств.
Этот проект сегодня, 24 ноября, поддержала постоянная комиссия Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики. Основанием для принятия упомянутого проекта решения стало значительное увеличение за последние годы назначений наркосодержащего препарата метадон.
Так, с 2018 по 2020 год в Киеве в четыре раза (или на 315%), вырос объем заказанных частными учреждениями здравоохранения и частно практикующими врачами-наркологами и психиатрами рецептурных бланков. метадон наркозависимым лицам.
Да, количество отпущенных рецептурных бланков ф-3 в Киеве возросло от 184425 штук в 2018 годе до 550 398 штук в . За 9 месяцев 2021 года количество отпущенных специальных рецептурных бланков ф-3 составляет уже 458925 штук.
«В последнее время киевляне систематически жалуются на большие скопления наркозависимых лиц, которые по специальным рецептам ф-3 покупают наркосодержащие лекарства, в частности метадон.
После покупки указанных лекарств, некоторые из них употребляют их непосредственно на месте, некоторые перепродают поштучно таблетки третьим лицам недалеко от аптеки, а также предлагают бесплатно попробовать малолетним и несовершеннолетним детям, таким образом поощряя последних до употребления наркотиков»,ong— сообщил Сопредседатель фракции УДАР в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец.
Исходя из вышеупомянутой статистики, у фракции УДАР есть достаточно оснований полагать, что определенные недобросовестные врачи выписывают рецепты получение метадона за денежное вознаграждение в форме оплаты за прием врача, без установления соответствующего диагноза, оценки и контроля состояния пациента, эффективности лечения, при отсутствии соответствующих медицинских показаний.
В связи с отсутствием механизма, который дает реальную возможность врачу убедиться, что пациент не получает аналогичное лечение в другом учреждении здравоохранения, одно и то же лицо имеет возможность « лечиться» одновременно у нескольких врачей — наркологов и психиатров и одновременно получать у них рецепты ф-3 на получение метадона.
«В результате такой деятельности наносится значительный вред здоровью больных, а также возникает избыток наркотических и психотропных веществ, которые они незаконно продают.
Олеся Зубрицкая, депутат фракции УДАР.
Поэтому фракция УДАР подготовила проект решения Киевсовета, в котором требует от СНБО, Парламента и Правительства срочно принять меры по усилению государственного контроля в сфере обращения наркотических лекарственных средств.
Это, в частности:
- утверждение Стратегии государственной политики по обороту наркотиков к 2030 году и соответствующий план ее реализации;
- утверждение объема квот на 2022 год в отношении наркотических средств и психотропных веществ с учетом потребностей государства;
- обеспечение внедрения с 1 апреля 2022 года электронного рецепта врача для приобретения в аптечных учреждениях наркосодержащих лекарственных средств, наработки и внедрения Минздрава эффективного механизма, который позволит врачам реализовать обязанность относительно необходимости перед включением лица в лечение с использованием методона получает указанное лечение в другом учреждении здравоохранения;
- проведение проверки Минздрава и Госслужбой учреждений здравоохранения и физических лиц-предпринимателей, имеющих соответствующие лицензии на проведение в Киеве хозяйственной деятельности по медицинской практике по специальности наркология и/или обращения наркотических средств на предмет соблюдения ими лицензионных условий, отраслевых стандартов здравоохранения и правил выписывания рецептов на подконтрольные лекарственные средства; доступность населения к лекарственным средствам в широкой сети розничных медицинских учреждений, а также снимет нагрузку с 2% аптечных заведений, получивших в Украине соответствующую лицензию и т.д. воинских частей Вооруженных сил Украины, дислоцированных в Киеве и Виннице, самостоятельно изготовляли и продавали психотропы в столице.
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Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»