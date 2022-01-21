Фото с Кличками не спасло водителя от штрафа за неправильную парковку
Нехитроумная выдумка не сработала. Фото: Telegram/Константин Усов
Водитель автомобиля Mercedes-Benz, чтобы избежать штрафов за нарушение правил остановки и стоянки, повесил на лобовое стекло аж три «оберега».
Муж вывесил на общий обзор общее фото с Виталием и Владимиром Кличко, пропуск от КГГА неизвестно куда за 2016 год, а также абонент на парковку за 2014-й.
Впрочем, «обереги» не спасли водителя от инспектора по парковке Святошинского района. Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Константин Усов в своем Telegram-канале, опубликовав фото авто нарушителя.
«Не хватает фото с Илоном Маском, снежным человеком, а также Дмитрием Гордоном»,— писал он. alt=»Фото с Кличками не спасло водителя от штрафа за неправильную парковку» />
Штраф за нарушение правил стоянки от 340 до 680 гривень
По его словам, такие бесхитростные вымыкают особенно, если припарковаться на разделительной полосе и заблокировать движение пешеходов.
Напомним, что за нарушение правил остановки, стоянки транспортных средств предусмотрен штраф — 340 гривен. Если припаркованная машина создает препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения придется уплатить вдвое больше, а именно 680 гривен. Ранее инспекторы оштрафовали водителя внедорожника Toyota Land Cruiser, который во избежание штрафа за неуплаченную парковку закрыл номерной знак маской.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»