Фото с Кличками не спасло водителя от штрафа за неправильную парковку

magictr | 21.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Фо Кличками не спасло водителя от штрафа за неправильную парковку

Нехитроумная выдумка не сработала. Фото: Telegram/Константин Усов

Водитель автомобиля Mercedes-Benz, чтобы избежать штрафов за нарушение правил остановки и стоянки, повесил на лобовое стекло аж три «оберега».

Муж вывесил на общий обзор общее фото с Виталием и Владимиром Кличко, пропуск от КГГА неизвестно куда за 2016 год, а также абонент на парковку за 2014-й.

Впрочем, «обереги» не спасли водителя от инспектора по парковке Святошинского района. Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Константин Усов в своем Telegram-канале, опубликовав фото авто нарушителя.

«Не хватает фото с Илоном Маском, снежным человеком, а также Дмитрием Гордоном»,— писал он. alt=»Фото с Кличками не спасло водителя от штрафа за неправильную парковку» />

Штраф за нарушение правил стоянки от 340 до 680 гривень

По его словам, такие бесхитростные вымыкают особенно, если припарковаться на разделительной полосе и заблокировать движение пешеходов.

Напомним, что за нарушение правил остановки, стоянки транспортных средств предусмотрен штраф — 340 гривен. Если припаркованная машина создает препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения придется уплатить вдвое больше, а именно 680 гривен. Ранее инспекторы оштрафовали водителя внедорожника Toyota Land Cruiser, который во избежание штрафа за неуплаченную парковку закрыл номерной знак маской.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr