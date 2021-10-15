Фиаско в Париже. “Мотор” потерпел третье подряд поражение в Лиге Чемпионов
Сильнейший украинский гандбольный клуб оказался в когорте аутсайдеров группы.
Фото с официального сайта ХК & quot; Мотор & quot; A A + A ++
Событие Запорожский “Мотор “уступил французскому ПСЖ в поединке четвертого тура групповой стадии Лиги Чемпионов.
Информация В Париж 50-летний главный тренер запорожцев Гинтарас Савукинас мог рассчитывать на 16 гандболистов, а команде не помогли литовский напивсеедний Йонас Трухановичюс и белорусский голкипер Иван Мороз. “Мотор” дал бой именитым сопернику лишь в первой половине стартового тайма в счете на табло 10:10. После этого ПСЖ, который является бронзовым призером последнего розыгрыша еврокубка, ушел в отрыв и еще до перерыва достиг преимущества в 5 голов (19:14). Во втором тайме французы играли еще убедительнее и победили со счетом 40:32.
Самым результативным в составе “Мотора” был 29-летний уроженец Нововолынская Артем Козакевич, который 7 раз поражал ворота соперника. По 5 голов на счету 35-летнего литовца Айденаса Малашинскаса и 27-летнего хорвата Луки Шебетича, 4 & mdash; в активе 25-летнего белоруса Вячеслава Бохана. Самым эффективным в ПСЖ был легендарный датчанин Миккель Хансен, забросивший 6 мячей в ворота чемпиона Украины. Это была третья подряд поражение “Мотора” в Лиге Чемпионов. С одной победой в четырех играх Украинский клуб занимает седьмое место из восьми команд группы. Для выхода в следующий раунд нашей команде надо занять место в шестерке лучших.читайте также: Убийство 10-летней девочки на & nbspЗакарпатти. Ребенок не & nbspмогла себя защитить, а & nbspдорослим было плевать
Лидерство в группе B делят сразу три команды: испанская “Барселона”, польский “Кельце” и венгерский “Веспрем”, в которых по 6 очков (по 3 победы и по 1 поражении). В активе ПСЖ 5 баллов, “Порту” & mdash; 4, бухарестского “Динамо” и “Мотора” & mdash; по 2, а немецкий “Фленгсбург” набрал всего 1 пункт. В пятом туре “Мотор” 21 октября дома сыграет с “Динамо”, который опережает украинский лишь по дополнительным показателям.
Кроме “Мотора”, в еврокубках выступают две мужские наши команды и одна женская. 16 и 17 октября “Одесса” проведет два гостевых поединка 2-го раунда Европейского Кубка ЕГФ против клуба “Эш” из Люксембурга, а 23 и 24 октября “Донбасс” в Швеции дважды скрестит оружие с местным “Алингсос”. В женском Европейском Кубке ЕГФ “Галичанка” на правах чемпионки Украины 16 и 17 октября во Львове встретится с чешским клубом “Годонин”.