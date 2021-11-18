Фестиваль социальной рекламы в Киеве посвятят психическому здоровью

magictr | 18.11.2021 | Исскуство | Комментариев нет

Фестиваль социальной рекламы упразднен

Международный фестиваль социальной рекламы отмечает 10-летие

19 и 20 ноября в столице пройдет 10-й международный фестиваль социальной рекламы SAAD, где главной темой станет ментальное здоровье. В программе — показ подборок социальной рекламы, интересные лекции и даже сеансы психотерапии.

Фестиваль проходит в сотрудничестве с проектом Психическое здоровье для Украины и Национальной психологической ассоциацией.

Помимо темы психического будут говорить о рекламе, коммуникациях и пиаре. А подборки реклам охватят уже привычные фестивальные темы: защита окружающей среды, нравственное отношение к животным, права человека, общественная активность и т.д.

Фестиваль социальной рекламы в

Фестиваль социальной рекламы в Киеве посвятят психическому здоровью /></p> <p><strong>В течение двух дней SAAD Festival будет работать психологический даркрум: вы сможете бесплатно посетить мини-сеансы психотерапии.</strong>На рецепции фестиваля вы получите qr-код, по которому найдете информацию о направлениях терапии, а также расписание индивидуальных сеансов. Далее вы сможете выбрать специалиста/чину и время проведения консультации, которая длится в среднем 30 мин.</p> <p>Посетители могут познакомиться с такими направлениями терапии: психоанализ, когнитивно-поведенческая терапия, центрированная на клиенте; транзакционный анализ; EMDR (метод переработки травматических событий и связанных с ними состояний); арт-терапия.</p> <p><strong>Для кого будет интересный фестиваль:</strong></p> <p>—для коммуникационников, креативщиков, видеомейкеров<br />—для общественных деятелей и всех, кто делает социальные проекты<br />—для тех, кто хочет провести выходные принципиально иначе и максимально полезно</p> <p>Программа фестиваля на сайте и страница события</p> <p><strong>Когда:</strong> 19-20 ноября<br /><strong>Где</strong>: в катакомбах Arsenal XXII<br />Вход свободный, с регистрацией, вакцинацией и в масках.</p> <p><strong>Мария КАТАЕВА</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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