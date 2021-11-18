Фестиваль социальной рекламы в Киеве посвятят психическому здоровью
18.11.2021 | Исскуство | Комментариев нет|
Международный фестиваль социальной рекламы отмечает 10-летие
19 и 20 ноября в столице пройдет 10-й международный фестиваль социальной рекламы SAAD, где главной темой станет ментальное здоровье. В программе — показ подборок социальной рекламы, интересные лекции и даже сеансы психотерапии.
Фестиваль проходит в сотрудничестве с проектом Психическое здоровье для Украины и Национальной психологической ассоциацией.
Помимо темы психического будут говорить о рекламе, коммуникациях и пиаре. А подборки реклам охватят уже привычные фестивальные темы: защита окружающей среды, нравственное отношение к животным, права человека, общественная активность и т.д.