Фестиваль кино для детей и подростков Чилдрен кинофест состоится онлайн

magictr | 28.04.2022 | Исскуство | Комментариев нет

Фестиваль кино для детей и&nbsp ;подростков Чилдрен кинофест состоится онлайн

Картины покажут онлайн в июне.

9-й Чилдрен кинофест будет проходить с 3 до 12 июня. Для безопасности и гибкости просмотра будет проходить в онлайн-формате. Ретроспективной лентой избран знаменитый чешский мультфильм.

В течение восьми лет сразу после Последнего школьного звонка в разных городах Украины начинался Чилдрен Кинофестиваль — фестиваль искусства кино для детей и подростков. 2022 год не станет исключением: организаторы события, ежегодно собирающего десятки тысяч юных зрителей, приняли решение проводить мероприятие на все сложности, поскольку детям необходимо отвлечься от военной обыденности.

9-й Чилдрен Кинофест2 июня. Посмотреть фильмы из программы можно будет на сайте online.childrenkinofest.com на территории Украины, а также Польши — страны, которая с начала российского вторжения приняла наиболее временно перемещенных украинцев. Просмотр фильмов традиционно будет бесплатным.

Ежегодно тему официального фестивального постера определяет ретроспективная лента, которая затем демонстрируется в рамках фестиваля. На этот раз героями стали персонажи известного мультсериала «Крит», созданного чешским художником Зденеком Миллером. В 2022 году отмечается 65-летие появления первого эпизода анимационного сериала. Это событие Чилдрен Кинофест отметит показом специальной подборки серий «Крота».

На посте Крит вместе с Мышкой, Ежиком и Зайчихой прячутся под украинским флагом, который держит Совеня Чарли — символ фестиваля. Эта композиция отсылает к известному муралу уличного художника Чемиса, созданного в поддержку Украины в Праге — столице родины «Крота» (в оригинальном произведении известных сказочных героев под украинским флагом хоронит девочка).

src=»/wp-content/uploads/festival-kino-dlja-ditej-inbsppidlitkiv-children-kinofest-vidbudetsja-onlajn-bd0e82d.jpg» alt=»Фестиваль кино для детей и подростков Чилдрен кинофест состоится онлайн» />< /p>Мурал уличного художника Чемиса, созданный на поддержку Украины в Праге. Фото: Чемис

Полная программа фестиваля будет объявлена ​​в мае. В нее войдут фильмы для аудитории в возрасте от 4 лет, отобранные командой Чилдрен Кинофеста на крупнейших европейских киносмотрах для детей и подростков. >. Ленты, созданные юными режиссерами и режиссерами в возрасте от 7 до 14 лет, принимаются до 18 мая. Победители получат награды — от 4 до 15 тысяч гривен.

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Мария КАТАЕВА, « Вечерний Киев»

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