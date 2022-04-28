Фестиваль кино для детей и подростков Чилдрен кинофест состоится онлайн
Картины покажут онлайн в июне.
9-й Чилдрен кинофест будет проходить с 3 до 12 июня. Для безопасности и гибкости просмотра будет проходить в онлайн-формате. Ретроспективной лентой избран знаменитый чешский мультфильм.
В течение восьми лет сразу после Последнего школьного звонка в разных городах Украины начинался Чилдрен Кинофестиваль — фестиваль искусства кино для детей и подростков. 2022 год не станет исключением: организаторы события, ежегодно собирающего десятки тысяч юных зрителей, приняли решение проводить мероприятие на все сложности, поскольку детям необходимо отвлечься от военной обыденности.
9-й Чилдрен Кинофест2 июня. Посмотреть фильмы из программы можно будет на сайте online.childrenkinofest.com на территории Украины, а также Польши — страны, которая с начала российского вторжения приняла наиболее временно перемещенных украинцев. Просмотр фильмов традиционно будет бесплатным.
Ежегодно тему официального фестивального постера определяет ретроспективная лента, которая затем демонстрируется в рамках фестиваля. На этот раз героями стали персонажи известного мультсериала «Крит», созданного чешским художником Зденеком Миллером. В 2022 году отмечается 65-летие появления первого эпизода анимационного сериала. Это событие Чилдрен Кинофест отметит показом специальной подборки серий «Крота».
На посте Крит вместе с Мышкой, Ежиком и Зайчихой прячутся под украинским флагом, который держит Совеня Чарли — символ фестиваля. Эта композиция отсылает к известному муралу уличного художника Чемиса, созданного в поддержку Украины в Праге — столице родины «Крота» (в оригинальном произведении известных сказочных героев под украинским флагом хоронит девочка).
Полная программа фестиваля будет объявлена в мае. В нее войдут фильмы для аудитории в возрасте от 4 лет, отобранные командой Чилдрен Кинофеста на крупнейших европейских киносмотрах для детей и подростков. >. Ленты, созданные юными режиссерами и режиссерами в возрасте от 7 до 14 лет, принимаются до 18 мая. Победители получат награды — от 4 до 15 тысяч гривен.
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Мария КАТАЕВА, « Вечерний Киев»