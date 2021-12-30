Фестиваль для популяризации украинского языка устроят в столице
Во время Фестиваля Мовосфера читали и играли отрывки из Гарри Поттера. Фото: Мовосфера
Инициатива «Учись по-украински» и общественная организация Украинскую гуманитарную платформу планируют устроить в августе 2022 года Фестиваль Мовосфера.
Мовосфера — это фестиваль для родителей, детей и преподавателей внешкольниц, мастер-классами для детей, дискуссионными студиями со звездными ораторами.
Амбасадорами Инициативы являются телеведущие Маричка Падалко и Соломия Витвицкая, певец Тарас Тополя, шоумен Юрий Кондратюк, спортсмены Станислав Горуна и Сергей Стаховский<. p>«Благодаря участию в фестивале кружки с украинским языком обучения получат продвижение и новых учеников, участники мероприятия почувствуют себя частью сообщества единомышленников, горожане, которые присоединятся к фестивалю или увидят в СМИ получат вдохновение общаться на украинском»,>
В рамках фестиваля состоится флешмоб «Танцуй под украинское» в прямом эфире между украинскими городами (Киев, Днепр, Запорожье, Одесса, Ужгород — от 1000 участников). Запланирован конкурс вокалистов из разных уголков Украины, исполняющих современные украинские песни, в организации и оцениваемые примет участие Игорь Кондратюк. Форум для родителей, призванный мотивировать к переходу на украинский с участием Марички Падалко и известных украинцев.
Напомним, в этом году Фестиваль Мовосфера состоялся 19 сентября на Владимирской горке.
Дословный, мульти Современный украинский язык». позволяет свободно изучать украинский язык 24/7, находясь в любом уголке мира.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»