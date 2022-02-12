Фантастические звери Марии Примаченко, покорившие мир: где увидеть
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Обезьянка, играющая на свирели. Фото: Татьяна Асадчева
Национальный музей Тараса Шевченко представляет экспозицию картин Марии Примаченко «Настоящие чудовища», где изображены яркие, колоритные, добрые и не очень экзотические и фантастические существа.
Мария Примаченко является одной из самых талантливых представительниц наивного искусства в мире. Ее имя записано во Всемирную энциклопедию наивного искусства наряду с французом Анри Руссо и грузином Николо Пиросмани. Художница прославила Украину своими невероятными произведениями, покорившими Париж, Лондон, Монреаль и Прагу. А сама художница все была простой и малообразованной женщиной, которая всю жизнь прожила в селе Болотня на Киевщине.
Художница Мария Примаченко. Фото из открытых источников
Когда в 1937-м, когда картины Марии Примаченко выставляли в Париже, всемирно известный художник Пабло Пикассо заметил, что если бы она жила во Франции, то стала бы знаменитее его.
Фрагмент Экспозиции. Фото автора
Фрагмент Экспозиции. Фото автора
Каждая из животных — это произведение яркой индивидуальности. Все животные — это плод ее безграничного воображения и фантазии, потому что большинства из этих странных существ в природе не существует. Каждая картина неповторима: это новое разнообразие цветов, линии, средства передачи характера героя картины….»,— отмечает научная сотрудница музея Елена Слободянюк.
По ее словам, чрезвычайное внимание художница уделяла цвету с помощью которого она создавала определенное настроение. Цветовая палитра художницы чрезвычайно выразительна и яркая. denbsppobachiti-6c33ee3.jpg» alt=»Фантастические звери Марии Примаченко, покорившие мир: где увидеть» />
Крокодил, который ловит обезьян. Фото: Татьяна Асадчева
«Фундаментом картин художницы является фон, она никогда не любила чистого фона, считала его неодушевленным, поэтому фон у нее всегда украшен или черточками, или цветами или растениями, или же линиями или узорами», — делится секретами картин известной мастерицы. >Елена Слободянюк.
Особенностью творчества художницы в «Звериной серии»есть то, что почти все существа являются положительными: у них добрый взгляд, ласковые глаза и яркий внешний вид, однако иногда случаются и негативные персонажи: их художница изображает в темных и несколько приглушенных цветах.
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Негативных персонажей художница изображала в темных цветах. Фото: Татьяна Асадчева
Наивное искусство Примаченко кажется действительно родом с детства — искренние, непосредственные, вне правил рационального мира взрослых. Чрезвычайно важное значение художница всегда уделяла подписям к своим произведениям. Это своеобразные текстовки-промовки, которые она составляла сама или подстраивала под свои картины какие-то народные поговорки.
Не имея в арсенале «профессиональных уловок», писала на обычном ватмане кистями фабричного изготовления гуашью и акварелью. Предпочтение отдавала гуаши, чтобы получить сочное, плотное декоративно выразительное пятно с четким силуэтом. Сначала вела линию карандашом, небрежно, «по-детски» очерчивала контуры, затем уверенно клала цвет. zviri-mariyi-primachenko-jaki-pidkorili-svit-denbsppobachiti-ca8fd38.jpg» alt=»Фантастические звери Марии Примаченко, покорившие мир: где увидеть» />
Мария Примаченко «Тарас на могиле матери» в атриуме музея. Фото: Татьяна Асадчева
Кроме основной экспозиции, работа Марии Примаченко «Маленький Тарас на могиле матери» также на выставке в атриуме музея. Это единственная работа художницы, посвященная Тарасу Шевченко.
Мария Примаченко прожила долгую жизнь и умерла в 1997 году в возрасте 88 лет. Творческое наследие насчитывает более 800 работ, более 500 из них хранятся в Национальном музее украинского народного искусства.
Продолжателем художественного дела Марии Примаченко стал ее единственный сын Федор (1941-20 ), который учился живописи у своей матери и также работал в стиле наивного искусства.
Выставка картин Марии Примаченко «Настоящие чудовища»
Когда: до 27 февраля, вт-вс с 10.00 — 17.30
Где: Национальный музей Тараса Шевченко, бульвар Т. Шевченко, 12
Стоимость билета: 90 гривень
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»