Европарламент проголосовал за выделение Украине 18 миллиардов евро льготного кредита на 2023 год
Решение еще должно одобрить 27 стран-членов ЕС.
Фото europarl.europa.eu A A+ A++
Событие: < /strong>Сегодня, 24 ноября, евродепутаты одобрили кредит в размере 18 миллиардов евро в поддержку Украины. Об этом сообщает сайт Европарламента.
Детали и комментарии: Постановление было принято 507 голосами, против проголосовавших 38 депутатов, 26 — воздержались. 18 миллиардов евро покроют примерно половину около 3-4 миллиардов евро ежемесячного финансирования, которое требует Украина в 2023 году. «Деньги пойдут на поддержку основных государственных услуг, таких как работа больниц, школ, на обеспечение жильем переселенцев, макроэкономическую стабильность и восстановление критической инфраструктуры, разрушенной Россией. Ссуда будет выплачиваться ежеквартальными траншами с непрерывностью и предсказуемостью, что важно для того, чтобы удержать Украину на плава во время войны», — указывается в уведомлении. ЕС предоставит средства по определенным условиям. В частности, Киев должен укрепить свои институты и подготовить их как к реконструкции, так и членству в ЕС. «Условия, рассматриваемые Комиссией перед каждым траншем, включают меры по борьбе с коррупцией, судебной реформе, уважению верховенства права, надлежащего управления и модернизации институтов», — сообщает Европарламент.
«Украина борется за европейские ценности. Европейский Парламент и Европейский Союз продемонстрировали чрезвычайную солидарность с Украиной на гуманитарном, военном и финансовом фронтах. Важно, что мы предоставили Украине статус кандидата в ЕС», — отметила после голосования президент ЕП Роберт Мецол.
Украина уже пережила 273 дня этой жестокой войны. Россия нарушила все международные законы, которые только можно себе представить, выпустив 4700 ракет по украинским городам и критической инфраструктуре, что привело к гибели тысяч мирного населения. Однако украинский народ никогда не был более сплоченным, а его армия – более мотивированной продолжать освобождать свою страну. Украина должна знать, что она может рассчитывать на европейскую поддержку столько, сколько нужно. ЕС готов оказывать регулярную и предполагаемую финансовую помощь, чтобы помочь покрыть значительную часть неотложных финансовых потребностей Украины в 2023 году», — отметила постоянный докладчик от Украины в Комитете по международной торговле ЕП Сандра Калниете. Заметим, что с начала войны ЕС и его страны-члены предоставили 19,7 млрд евро в поддержку Украины, значительная часть которых поступила в виде макрофинансовой помощи, одобренной ЕП в сентябре и июле.
читайте также: Стало известно, сколько населенных пунктов уволили ВСУ
Для обеспечения средств по кредитам, которые Украина должна будет выплачивать в течение 35 лет, Еврокомиссия планирует осуществить заимствования на рынках капитала. Выделение пакета помощи должны одобрить все 27 стран-членов ЕС. Ожидается, что Совет ЕС поддержит соответствующее решение 6 декабря. Ранее Будапешт угрожал заблокировать новый пакет помощи ЕС Киеву. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в начале ноября заявил, что его страна «безусловно» не согласится на этот шаг. Но 23 ноября венгерское правительство одобрило постановление о выделении 187 миллионов евро финансовой помощи Украине в рамках этого пакета. В решении, подписанном премьер-министром страны Виктором Орбаном, также говорится, что министр иностранных дел Венгрии должен начать переговоры с Киевом для оформления соглашения, необходимого для выделения финансовой помощи.