Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма. Какими будут последствия?
С подобным призывом к Байдену обращались некоторые члены Конгресса, однако США воздерживаются от громких резолюций.
Фото: Эра A A+ A++
Событие:Европейский парламент 23 ноября признал Россию государством-спонсором терроризма. Документ поддержали 575 европарламентариев, 8 высказались против, а еще 24 –. воздержались, сообщает Укринформ.
Детали и комментарии: «Европарламент… решительно осуждает военные преступления и акты террора против гражданского населения, совершенные российской федерацией и ее приспешниками с целью достижения разрушительных политических целей в Украине и на территории других стран, и признает Россию как государство, спонсируемое терроризмом, и как государство, использующее террористические средства», – говорится в документе.
Евродепутаты осудили оккупацию Россией Запорожской АЭС как действия, направленного на осуществление террора против населения Украины и превращающего атомную станцию в военный объект. Они выразили солидарность с народом Украины и другими жертвами российской агрессии.
Документ также призывает Совет ЕС включить так называемую «группу вагнера» и другие финансируемые Россией милитаризованные группировки в перечень лиц, групп и учреждений, привлеченных к террористической деятельности и на которые распространяются соответствующие санкции ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter приветствовал принятие такого документа.
«Приветствую решение Европарламента о признании России государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма», – отметил украинский лидер.
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Зеленский подчеркнул, что Россию необходимо изолировать на всех уровнях и привлечь к ответственности, чтобы положить конец ее многолетней политике терроризма в Украине и мире.
Как сообщает издание Deutsche Welle, на сегодняшний день парламенты Эстонии, Латвии, Литвы, Польши , а также нижняя палата парламента Чехии уже приняли резолюции о признании России государством, поддерживающим терроризм, осудив широкомасштабные атаки российской армии на мирное население и критическую энергетическую инфраструктуру Украины.
С подобным призывом в США к президенту Джо Байдену обращались некоторые члены Конгресса. Но официальные лица в Белом доме утверждают, что применение в России термина «государство-спонсор терроризма» не станет лучшим способом привлечь Кремль к ответственности. Пресссекретарь американского президента Карин Жан-Пьер заявила, что этот шаг может привести к «незапланированным последствиям для Украины и всего мира». Кроме того, в Белом доме опасаются, что такое решение может подорвать способность США оказывать Украине дипломатическую помощь.
«Признание Европарламентом РФ государством-спонсором терроризма означает, что впервые Евросоюз должен будет определиться, что именно он понимает под словосочетанием «государство-спонсор терроризма» и какие юридические последствия ожидают страну, в отношении которой будет применен этот термин. В США, например , существует специальный список стран, которые «неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма». В настоящее время в этот список внесены только четыре государства: Куба, Иран, Северная Корея и Сирия. На них распространяются ограничения по предоставлению иностранной помощи, запрет на продажу оружия, контроль над экспортом технологий двойного назначения и различные финансовые санкции. Законодательство в отношении государств, поддерживающих терроризм, есть и у Канады», — сказал он. отмечает Deutsche Welle.
Что касается Евросоюза, то, по словам еврокомиссарши по внутренним делам Ильвы Йоганссон, в настоящее время в ЕС нет правовой базы для признания третьей страны государством-спонсором терроризма. Таким образом, принятие соответствующей резолюции не будет иметь юридических последствий. Тем более что Европарламент оказывает ограниченное влияние на вопросы внешней политики ЕС.