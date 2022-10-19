Европарламент отметил Зеленского и храбрый народ Украины премией Сахарова
Вручение состоится 14 декабря в Страсбурге.
Событие: Депутаты Европарламента наградили храбрый народ Украины в лице президента, избранных лидеров и гражданского общества премией Сахарова за свободу мнения 2022 года, говорится на сайте Европарламента.
Детали и комментарии: «Эта награда для тех украинцев, которые воюют на земле. Для тех, кто был вынужден убегать. Для тех, кто потерял родных и близких. Для всех, кто отстаивает и борется за то, во что верит. Я знаю, что храбрый народ Украина не сдастся, и мы тоже не сдадимся», — сказала президент Европейского парламента Роберта Мецолла. В Twitter она добавила: «Сегодня мы гордимся победителями премии Сахарова. Нет никого более достойного».
«Неспровоцированная захватническая война России против Украины наносит огромный ущерб украинскому народу. Они не только борются, чтобы защитить свои дома, суверенитет, независимость и территориальную целостность, но они также защищают свободу, демократию, верховенство права и европейские ценности на полях сражений» , который стремится взорвать нашу демократию, ослабить и разделить наш Союз», — отметили евродепутаты.
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Номинация отмечает президента Украины Владимира Зеленского за его мужество, выдержку и преданность своему народу. Также упоминается роль отдельных лиц, представителей инициатив гражданского общества и государственных и общественных институтов. В частности, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям; основательницы эвакомедицинской части «Ангелы Тайры» Юлии Паевской; правозащитника и активиста Александра Матвийчука; Движения гражданского сопротивления «Желтая лента» и Ивана Федорова, мэра украинского города Мелитополь, оккупированного сейчас российскими войсками. Вручение премии состоится 14 декабря в Страсбурге.
Ежегодная премия Сахарова за свободу мысли присуждается с 1988 года отдельным лицам и организациям, защищающим права человека и основные свободы. Она названа в честь советского физика и политического диссидента Андрея Сахарова. Денежный приз составляет 50 000 евро. В 2021 году премию получил российский оппозиционер Алексей Навальный за борьбу с коррупцией и нарушениями прав человека со стороны Кремля.