Европа готовится поддержать нашу энергетику. На Банковой пообещали более «понятный» график отключений
НАК «Укрэнерго» предоставило объем, на который нужно ограничить потребление электроэнергии.
Фото: Укрэнерго A A+ A++
Событие: Еврокомиссия призывает правительства государств и частные компании поддержать энергетический сектор Украины и пожертвовать средства на оборудование. Об этом сообщает Энергоатом.
Детали и комментарии:«Последние ракетные обстрелы Украины со стороны России были направлены против энергетической инфраструктуры и повлекли за собой значительные разрушения. 30% украинского оборудования, в частности трансформаторы, предохранители и линии электропередачи, были уничтожены, что привело к массовым отключениям электроэнергии», – заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.
Она добавила, что Европейскому Союзу нужно быстро отреагировать, чтобы заменить поврежденную инфраструктуру в Украине и напомнила, что ранее был создан фонд поддержки энергосистемы Украины. Он собрал 20,5 миллиарда евро, а еще 10 миллионов евро оказали в помощь частным компаниям.
Между тем для поддержки стабилизационной работы энергосистемы диспетчерского центра НАК «Укрэнерго» предоставило объем, на который облэнерго должны ограничить потребление всех категорий. потребителей электроэнергии в Северном, Центральном, Юго-Западном, Западном, Днепровском и Южном регионах Украины.
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«Ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами россиян. Такие меры дают возможность энергетикам как можно скорее восстановить поврежденные энергообъекты и обеспечивать энергопитанием всех потребителей». ; отметили в НАК «Укрэнерго».
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко на своей странице в Telegram сообщил, что в ближайшее время в Украине появится более «понятный» график веерных отключений электроэнергии.
«Работаем над усовершенствованием графика отключения электроэнергии. Такой график должен стать более понятным для потребителей, главное создавать как можно меньше дискомфорта, насколько это возможно в сегодняшних обстоятельствах. Особенно учитываем потребности предприятий критической инфраструктуры и обороны. Работаем над этим вместе с облэнерго, мэрами городов, представителями областных». военных администраций, Укрэнерго и Минэнерго.», – отметил Кирилл Тимошенко.