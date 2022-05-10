Еврокомиссия выпустит долговые бумаги для поддержки Украины
Европейская комиссия выпустит новые долговые бумаги Евросоюза, чтобы покрыть краткосрочные потребности Украины в финансировании в течение следующих трех месяцев.
Как сообщает издание Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.
По их словам, об этом плане будет объявлено 18 мая. Он будет похож на программу SURE, запущенную во время пандемии коронавируса для сбора средств для временных безработных. Отмечается, что несколько стран, в частности Германия, Австрия и Греция, попросили Еврокомиссию предоставить альтернативные варианты финансирования перед презентацией своего плана.
По данным Кабмина и МВФ, Украина нуждается в ежемесячной поддержке в размере 5 миллиардов евро для покрытия социальных и военных расходов. Треть из ожидаемых 15 миллиардов долларов обещают предоставить США.
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Что известно
- 7 мая Кабмин утвердил проекты по привлечению средств от учреждений группы Всемирного банка — Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития. 8,5%. При этом, по оценкам аналитиков S&P Global Market Intelligence, Украина сможет вернуться к довоенному уровню за пять лет, тогда как РФ — всего за 10.
- По данным Минфина, из-за войны государственный бюджет Украины по состоянию на конец апреля потребовал увеличения доходной части на 5 миллиардов долларов США, а расходы бюджета сократились на 180 миллиардов гривен.
- 2 мая министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Украина получила грант Всемирного банка на сумму 495 миллионов евро — деньги поступили в государственный бюджет от США, Норвегии и Австрии.