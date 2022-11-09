Еврокомиссия предложила предоставить Украине беспрецедентный пакет финансовой помощи
Сколько денег получит Киев и на какие нужды они пойдут?
.ru A A+ A++
Событие: Еврокомиссия официально обнародовала предложение о предоставлении Украине в 2023 году 18 млрд евро макрофинансовой помощи.
Детали и комментарии: Как отмечает ЕК на своем сайте, беспрецедентный пакет поддержки для Украины поступит в форме льготных ссуд, которые будут выплачиваться регулярными частями с 2023 года. Эта стабильная финансовая помощь — в среднем 1,5 миллиарда евро в месяц — поможет покрыть значительную часть краткосрочных потребностей Киева в финансировании на следующий год, которые украинские власти и МВФ оценивают в 3-4 миллиарда евро в год. Остальные средства Украине предоставят другие крупные доноры.
«Благодаря этому пакету Украина сможет продолжать выплачивать зарплаты и пенсии и поддерживать работу основных государственных учреждений. Это также позволит Украине обеспечить макроэкономическую стабильность и восстановить критически важную инфраструктуру, разрушенную Россией во время ее захватнической войны, как энергетическую инфраструктуру, системы водоснабжения, транспортные сети. , дороги и мосты», — говорится в сообщении Еврокомиссии. Отмечается, что выделение средств должно сопровождаться реформами, которые помогут Украине приблизиться к вступлению в ЕС. Предложения Еврокомиссии потребуют одобрения Европейского парламента и государств-членов ЕС в Раде. Также еврокомиссар Йоханнес Ган сообщил на брифинге, что ЕС нужно будет внести изменения в законодательство для того, чтобы технически можно было предоставить Украине первые средства из нового предложенного пакета макрофинансовой помощи уже в январе следующего года.
В Кабмине отреагировали на предложение Евросоюза. «Очень важна инициатива, которая поддержит экономическую стабильность нашего государства и укрепит фундамент нашей будущей победы. Денежные средства помогут покрыть значительную часть дефицита бюджета, который составит 38 млрд долларов», — заметил в Facebook премьер-министр Денис Шмигаль.
читайте также: Рашисты атаковали Днепр дронами-камикадзе: попали в логистическое предприятие, есть раненые <Между тем Венгрия заявила министрам финансов стран ЕС на встрече в Брюсселе, что не поддержит необходимых изменений для подготовки пакета помощи Украине в размере 18 миллиардов евро, пишет Bloomberg ссылкой на собственные источники. Как отмечает "Европейская правда", должностных лиц Еврокомиссии на брифинге неоднократно спрашивали о плане действий на случай, если Будапешт заблокирует это решение. Они ответили, что будут работать над тем, чтобы обеспечить согласие всех стран-членов.
По данным Еврокомиссии, с начала войны ЕС мобилизовал 19,7 млрд евро для поддержки Украины, значительная часть которых поступает в форме макрофинансовой. помощи (МФИ). «Мы уже выделили 4,2 миллиарда евро в рамках внешней помощи и выделим еще 2,5 миллиарда евро до конца месяца как вторую выплату экстренной финансовой помощи в размере 5 миллиардов евро. Еще 620 миллионов евро грантов в качестве бюджетной поддержки также было выделено, чтобы помочь Украине удовлетворить срочные потребности на местах», — подчеркнула ЕК.