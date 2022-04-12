Эвакуация и психологическая помощь: в Киев Цифровой добавили новые сервисы

magictr | 12.04.2022 | Новости | Комментариев нет

Эвакуация& психологическая помощь: в Киев Цифровой добавили новые сервисы

Городское приложение продолжает расширять свои сервисы. Фото из открытых источников

Городское приложение продолжает расширять свои функции и предоставлять киевлянам нужную и полезную информацию. Сейчас в нем можно найти также расписание эвакуационных рейсов и получить психологическую помощь.

Городское приложение Киев Цифровой во время войны трансформировалось в надежный источник актуальной информации для жизни в городе. О новых сервисах сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

В приложение добавили расписание эвакуационных рейсов от Укрзализныци, а также проект психологической поддержки «Рядом» — это онлайн и очные группы психологической поддержки для подростков и родителей, чья привычная жизнь сломала война.

Эвакуация и психологическая помощь: у

Эвакуация иn в Киев Цифровой добавили новые сервисы

В Киев Цифровой доступны следующие сервисы:

Безопасность

  • Укрытие
  • Эвакуационные рейсы
  • Убежище

Помощь

  • Гуманитарные штабы и нужды
  • Стать волонтером
  • Wi-Fi в укрытиях
  • Фонд «Вернись живым»

Здоровье

  • Аптеки
  • Психологическая поддержка
  • Донорство
  • Ветклиники
  • Травмпункты

Карты

  • Хлеб
  • Вода
  • Продукты
  • Товары и услуги
  • АЗС
  • СТО

Свидетельства граждан о:< /p>

  • Разрушение
  • Военные преступления
  • Вражеские войска

Напомним, столичных предпринимателей зак ликуют поддержать экономику: работающие заведения обновляют на картах в приложении «Киев Цифровой».

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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