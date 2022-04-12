Эвакуация и психологическая помощь: в Киев Цифровой добавили новые сервисы
Городское приложение продолжает расширять свои сервисы. Фото из открытых источников
Городское приложение продолжает расширять свои функции и предоставлять киевлянам нужную и полезную информацию. Сейчас в нем можно найти также расписание эвакуационных рейсов и получить психологическую помощь.
Городское приложение Киев Цифровой во время войны трансформировалось в надежный источник актуальной информации для жизни в городе. О новых сервисах сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.
В приложение добавили расписание эвакуационных рейсов от Укрзализныци, а также проект психологической поддержки «Рядом» — это онлайн и очные группы психологической поддержки для подростков и родителей, чья привычная жизнь сломала война.
В Киев Цифровой доступны следующие сервисы:
Безопасность
- Укрытие
- Эвакуационные рейсы
- Убежище
Помощь
- Гуманитарные штабы и нужды
- Стать волонтером
- Wi-Fi в укрытиях
- Фонд «Вернись живым»
Здоровье
- Аптеки
- Психологическая поддержка
- Донорство
- Ветклиники
- Травмпункты
Карты
- Хлеб
- Вода
- Продукты
- Товары и услуги
- АЗС
- СТО
Свидетельства граждан о:< /p>
- Разрушение
- Военные преступления
- Вражеские войска
Напомним, столичных предпринимателей зак ликуют поддержать экономику: работающие заведения обновляют на картах в приложении «Киев Цифровой».
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»