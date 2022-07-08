Это законная цель: американский генерал объяснил, как ударить по кремлю через Керченский мост
В Украине уже есть для этого все возможности. Но…
Событие: Уничтожение Керченского моста может стать сокрушительным ударом для кремля, поскольку он связывает материковую часть России с Крымом. Украина это может осуществить с помощью недавно предоставленных ракет «Гарпун». Об этом заявил бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав, сообщает The Times.
Детали и комментарии:«Меня совсем не удивляет, что россиян беспокоит Керченский мост. Для них он невероятно важен. Теперь, когда Запад предоставил Украине крылатые ракеты «Гарпун», с дальностью действия до 200 миль, я думаю, у россиян есть все основания беспокоиться о том, что Украина может атаковать мост», – сказал Филипп Бридлав и отметил, что Крымский мост из-за длительной агрессии России в отношении Украины можно считать вполне «законной целью».
Напомним, почти 19-километровый транспортный переход через Керченский пролив, состоит из двух расположенных рядом мостов –. железнодорожного и автомобильного, соединяющих Керченский и Таманский полуострова через остров Тузлу и Тузлинскую косу. Он объединяет временно оккупированный полуостров Крым с россией. Автомобильная часть моста открыта 15 мая 2018 года, а железнодорожный – 25 декабря 2019 для пассажирского транспорта и 30 июня 2020 для грузового. К моменту пуска первой очереди Керченского моста он стоил примерно 4 миллиарда долларов.
В настоящее время этим транспортным коридором российские оккупанты осуществляют усиление своих войск и техники как на крымском полуострове, так и на юге Украины. Уничтожение его – это военная необходимость и обязательное условие освобождения Украины. Такое мнение в интервью изданию «Крым.Реалии» высказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
«То, что Керченский мост должен быть уничтожен, — в этом никакого сомнения нет. Это обязательное условие, чтобы приблизить освобождение Украины в целом и Крыма в частности. Это военная необходимость», — сказал он. подчеркнул глава Меджлиса.
читайте также: «Кадыров, где ты скрываешься?». В оккупированном Северодонецке начали работу партизаны Россия, опасаясь вероятного ракетного удара ВСУ по Крымскому мосту, усилила его противоракетную оборону. На видео, которые опубликованы в YouTube видно, что вблизи острова Тузла на расстоянии до ста метров от автомобильной части моста разместили баржи с угловыми отражателями в участке арок, призванные спасти мост от ракет с радарной или лазерной наводкой.
< >«Разрушить любой мост – это и сложно, и не очень сложно. То есть сама операция очень сложна в планировании. Керченский мост хорошо охраняется, но, как и все стратегические объекты такого плана, достаточно уязвим. Он длинный, уничтожение будь -какого пролета на время остановит движение, а пролетов много. Необязательно уничтожать арку моста там, где судоходство, – сказал в интервью проекту Радио Свобода «Новости Приазовья» руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук.
В то же время бывший глава службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в интервью Главреду заявил, что Крымский мост не будет поражен по нескольким причинам. Первой причиной он назвал то, что назвал то, что наши ракетные средства, даже полученные от Запада, не достают до моста, поэтому будет сложно нанести по нему мощный удар. Ведь одна или несколько ракет не уничтожат Крымский мост. Во-вторых, неофициально есть договоренность, что Крымский мост не является объектом нападения. Чтобы не создавать предпосылки для новых массовых ударов России по Киеву, по центрам принятия решений, по другим городам Украины, Крымский мост решено до времени не трогать.
«Когда в России начнется хаос, но российские власти еще будут пытаться сохранить за собой Крым и насыщать его оружием, используя этот путь – мост. В таком случае мы можем нейтрализовать угрозу. отметил Маломуж.