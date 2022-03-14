«Это война Путина»,— Стивен Кинг думает, что можно «достучаться» до россиян
Стивен Кинг в футболке на поддержку Украины. Твиттер писателя
Американский писатель Стивен Кинг в очередной раз поддержал Украину.
На его странице в Твиттере фактически каждое второе сообщение касается нашей страны.
«Украина сейчас. Украина навсегда»,— таков новый твитт писателя.
Он также написал, что сейчас необходимо разрушить стену дезинформации, что есть в России. Писатель думает, что до жителей этой страны можно «достучаться». И что это война путина.
«Это война Путина. От его рук погибают женщины и дети. Важно, чтобы россияне понимали, что это происходит. Очень важно разрушить стену дезинформации. Если вы можете это понять: #PutinLies»,— написал Стивен Кинг несколько часов назад.
Однако после нападения россии на Украину рейтинг путина в России увеличился. По разным данным около 70% россиян поддерживают вторжение в Украину. После беспрецедентных санкций, наложивших различные страны и компании на Россию, жителей этой страны больше волнует отсутствие гамбургеров, чем дети, погибающие в Мариуполе или Ирпене. Их соцсети переполнены криком по Инстаграмме (который заблокировала их же власть), чем тем, что их сыновья, родители, братья сбрасывают на головы украинцам бомбы.
Ранее Стивен Кинг показал миру то, как украинская бабушка с котом встречает кафиров.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»