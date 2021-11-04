«Это серьезное мероприятие»: депутат высказал мнение о Всероссийской переписи населения
Всероссийская перепись населения – одно из самых значимых событий этого года в стране. Она проводится раз в десятилетие и имеет колоссальное значение для всего общества. Мы получаем данные, на которые будем ориентироваться до 2030-х годов. Развитие городов и сел, инвестиции в экономику, приоритеты в национальной политике — это все зависит от качества данных, получаемых с помощью переписи.
Такое мнение выразил председатель исполкома Конгресса татар Башкортостана, депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Загир Хакимов.
Мы должны ответственно отнестись к заполнению анкеты переписных листов. Это серьезное мероприятие, которое должно пройти спокойно и качественно, несмотря на разные информационные провокации, которые происходят по инициативе сил, которые видят в этом процессе для себя какие-то иные цели.
Загир Хакимов, депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан
Загир Хакимов отметил, что анализ опубликованной в сети информации по переписи населения показал наличие разных мнений о возможных фальсификациях данных переписи по графе национальной принадлежности.
«Чтобы разобраться в этом вопросе и не допустить нарушений прав наших людей, нами создана рабочая группа для контроля и мониторинга ситуаций, связанных с проведением переписи в республике. Рабочая группа готова рассмотреть все обращения о нарушениях прав людей на указание своей национальности», — сообщил депутат. Однако за время работы общественной группы ни одного сообщения или звонка о нарушениях не поступило, отметил он.
«Это значит, что „на земле“ переписчики делают свою работу качественно и нареканий со стороны людей нет. Мы приходим к мнению, что в интернете, в особенности в социальных сетях, есть активные люди, которые либо потеряли связь с реальностью, либо искусственно плодят слухи и провокации. К примеру, недавние случаи приписывания известных личностей одного народа к другому. И эта провокация находит ответ другой провокацией с противоположной стороны. По сути, мы видим попытки создания межнационального конфликта, которые нужно прекратить», — считает Загир Хакимов.
«Я обращаюсь ко всем: прошу, прекратите этот бессмысленный спор. Мы башкортостанцы — представители разных национальностей, живем испокон веков на этой прекрасной земле в мире и дружбе. Скоро перепись пройдет, голоса провокаторов поутихнут. Давайте не будем обижать друг друга и задевать чувства национального достоинства. Нам жить и работать вместе и дальше», — сказал он.