«Это опасный прецедент». Украина отреагировала на решение Канады сделать исключение из санкций против России
Правительство считает канадско-немецкую договоренность подстройкой под прихоти путина.
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Событие: Министерство энергетики и Министерство иностранных дел Украины обнародовали заявление, в котором выразили глубокое разочарование в связи с решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в Германию отремонтированных компанией Siemens Canada турбин для «Северного потока-1».
Детали и комментарии:Министерства подчеркнули, что в день объявления решения Канады РФ обстреляла жилые кварталы в Николаеве, Харькове, Кривом Роге, а также ряд других населенных пунктов в Запорожской области и действовала как государство-террорист. Ведомства заявили, что Украина благодарна за введение весомых санкций против России международным сообществом, но они считают канадско-немецкую договоренность подстройкой санкционного режима под прихоти России. «Этот опасный прецедент идет вразрез с принципом верховенства права и будет иметь лишь одно последствие — укрепит чувство безнаказанности Москвы», — говорится в совместном заявлении.
Гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что решение Канады сделать исключение из санкций и вернуть Германии российскую турбину является «плохим прецедентом». «К сожалению, Канада подверглась давлению и решила вернуть турбину «Газпрому», — написал Макогон на своей странице в Facebook. Это очень плохой прецедент исключения из санкций. Но логика такого решения понятна. Канада возвращает турбину, и ожидается, что Газпром» полностью возобновит транзит газа в Германию (+100 млн м3 в сутки). Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму и должно привести к снижению цен на газ, уже достигшим уровня 1800-1900 долл. за тыс м3″.
< >Но, как считает Сергей Макогон, даже по возвращении турбины «Газпром» найдет повод и дальше сокращать поставки в ЕС». «Нет никаких проблем со свободными мощностями транзита газа в ЕС. Есть лишь желание «Газпрома» продолжать шантажировать Европу», — добавил он.
читайте также: Как сохранить овощи, фрукты и ягоды для зимы? Германии российские турбины, необходимые для работы газопровода «Северный поток».В то же время, как заявила министерка иностранных дел страны Мелани Жоли, Канада расширит санкции против российского энергетического сектора, включив в них промышленное производство.
Ранее СМИ сообщали, что правительство Канады планирует вывести из-под санкций задержанную турбину для газопровода «Северный поток», которая была доставлена в страну из России для ремонта, но сейчас вернуть ее невозможно из-за введенных против Москвы ограничений. С просьбой сделать исключение в Оттаву обратилось правительство Германии. выступил против намерений Канады согласиться на такое точечное снятие с России санкционных ограничений и считает это решение «необоснованным и опасным для санкционного режима».