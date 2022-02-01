«Это не конец!»: Алексей Резников о приземлении в Киеве шестого самолета с оружием
Шестой самолет с оборонительным оружием. Фото с твиттера Алексея Резникова Суммарно правительство США уже отправило Украине 500 тонн боеприпасов. Сегодня, 1 января, в столицу прибыл самолет с шестой партией оборонного оружия от американского правительства. Более месяца США отправляет орудие для защиты Украины в случае нового нападения РФ.
Алексей Резников, министр обороны Украины рассказал, что это далеко не последняя партия.
«День еще не прошел, а мы выгружаем шестую птицу от наших друзей из Америки. В Киев прибыло 84 тонны боеприпасов! В общей сложности на сегодняшний день мы получили около 500 тонн оборонной техники от США! И это не конец»,— сообщил Резников.
Отметим, что в прошлом месяце Украина получила 5 партий оборонного вооружения от США.
На прошлой неделе в Украине заработал сайт, который отслеживает российскую технику на границах и развенчивает фейки по их количеству. Дополнительно читателям предлагают тематические новости о военных намерениях страны-агрессора.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»