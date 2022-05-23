Это может быть мировой рекорд! Путинская армия потеряла в Украине больше военных, чем СССР за 9 лет в Афганистане, — разведка Великобритании
Число погибших рашистов возросло до 29200 человек, а президент США Байден пообещал, что кремль заплатит высокую цену за вторжение.
Фото Генштаба ВСУ. A A+ A++
Событие:За первые три месяца войны в Украине количество погибших в России, вероятно, такое же, как у Советского Союза за время его девятилетней войны в Афганистане. Об этом говорится в обзоре британской разведки о войне, публикуемом Минобороны Британии.
Детали и комментарии:К такому высокому уровню потерь, который продолжает расти во время наступления на Донбассе, привело сочетание плохой тактики на малых высотах с ограниченным прикрытием с воздуха, отсутствием гибкости и командного подхода, готового усугублять неудачи и повторять ошибки, отмечается в своде. Разведка отмечает: российская общественность в прошлом проявляла чувствительность к потерям, понесенным во время войн по выбору. Поэтому по мере роста количества жертв в Украине потери будут все очевиднее, а общественное недовольство войной и желание его озвучить могут возрасти. Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель заявлял ранее, что если цифры и отчеты подтвердятся, то российские войска могли установить мировой рекорд потерь армии, совершившей вторжение.
23 мая Генштаб Вооруженных сил Украины отчитался, что путинская армия потеряла на войне около 29 200 военных, 150 из которых за минувшие сутки. Вот общие боевые потери российских оккупантов по состоянию на 23 мая:
— танков – 1293 (+8) единиц,
— боевых бронированных машин – 3166 (+25),
— артиллерийских систем – 604 (+5),
— РСЗО – 201 (+0),
— средств ПВО – 93 (+0),
— самолетов – 204 (+0),
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— вертолетов – 170 (+0),
— БпЛА оперативно-тактического уровня – 476 (+6),
— крылатых ракет – 110 (+3),
— кораблей/катеров – 13 (+0),- автомобильной техники и автоцистерн – 2206 (+12),
— специальной техники – 43 (+0).
Президент США Джо Байден в понедельник на пресс-конференции в Токио подчеркнул, что россия заплатит высокую цену за вторжение в Украину. «Одна из причин, почему Путин должен заплатить высокую цену за его варварство в Украине в том, что это касается не только Украины», — заявил Джо Байден. — Если после какого-либо сближения между россией и Украиной в будущем санкции во многом не сохранятся, то какой сигнал пошлет Китаю о цене попытки захватить Тайвань силой?».
79-летний Байден также заявил, что США готовы к прямому военному вмешательству в случае агрессии Китая против Тайваня.Он также отметил, что не ожидает попыток Китая захватить Тайвань, но избежание вторжения зависит от того, прояснит ли мир Китаю все последствия.