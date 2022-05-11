«Это были невероятные ощущения». Пара переселенцев обвенчалась спустя 44 года после свадьбы
Они говорят, что война научила их ценить время и возможности. И призывают не откладывать важные вещи.
Фото со страницы отца Григория Канака A A+ A++ < 64-летняя Валентина и 70-летний Иван Фурман составили брачные обеты перед Богом. Пожилая пара вынужденных переселенцев больше месяца назад приехала в Тернопольскую область. До этого жили в пгт Черняхов Житомирской области, которое постоянно обстреливали...
“Житомирщина уже в первые дни войны пострадала от обстрелов, — делится Валентина Фурман. — Над нашим селом постоянно летали истребители — гул их не смолкал. Пострадали многие дома: только в первые дни — два десятка. Люди боялись, прятались в подвалах… А обстрелы не прекращались”.
Госпожа Валентина передвигается на коляске, у ее мужа — сахарный диабет и тоже проблемы с ногами. Поэтому все время прятаться в подвале им было тяжело…
“Мы жили рядом с нефтебазой, — говорит пенсионерка. — И именно в день, когда к нам приехал сын, туда попал снаряд. Было очень страшно: казалось, он летит в наше окно… Сын собрал самые необходимые вещи и повез нас в более безопасное место. Так мы оказались на Тернопольщине, в Чорткове”.
Пенсионерка говорит, что именно в этом городе их жизнь очень изменилась.
“Мы как-то по-другому начали думать и чувствовать, переосмыслили прожитые годы и поняли: стремимся сделать что-то, что всем запомнится, — делится женщина. — Дети давно хотели нас повенчать, ведь они вступали в церковный брак. Но мы постоянно откладывали это событие. И вот я решила, что пора. Спросила отца, можно ли, и он согласился дать нам брак.
Спрашиваю женщину, как познакомилась с мужем. Валентина Фурман рассказывает: это произошло в студенческие годы, когда оба получали профессию ветеринара.
“Иван учился на последнем курсе, а я после техникума поступила в институт и как раз была на практике, — упоминает вынужденная переселенка. — Однажды будущий мужчина вошел в комнату в общежитии, где я жила. Мы сразу же понравились друг другу. Тогда и начались наши отношения. Уже через год мы поженились”.
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А через 44 года Фурманы обвенчались! В церкви собралась вся семья.
“Когда мы слагали обеты перед Богом, были невероятные ощущения, — рассказывает Валентина. — Это тяжело описать словами. Что-то очень трепетное и особенное. Искренне советую всем не откладывать важные вещи. Война научила нас ценить время и способности. Поэтому, если вы что-то долго откладывали, сделайте это теперь… Мы обвенчались и очень счастливы. Кстати, женился пари 58-летний отец Григорий Канак, настоятель чертовского храма Непорочного Зачатия.
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“Откровенно радуюсь за Валентину и Ивана, — не скрывает священник. — То, что люди хотят вступить в брак даже после долгой семейной жизни, важно и нужно. Ведь тогда приходит благословение Божие для их детей и внуков”.
А госпожа Валентина наконец говорит мне: “Моя душа — в родном селе. Я мечтаю вернуться туда, жить, радоваться детям и внукам. Верю в победу Украины и мирное будущее. Молюсь за это!”
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