«Это будет катастрофа для всей Европы», — Кличко об угрозе вторжения России
Киевский городской голова рассказал, чем может обернуться возможное нападение России в Украине, и еще раз подчеркнул важность поддержки дружественных стран.
В эфире телеканала BBC World News киевский городской голова Виталий Кличко рассказал, смогут ли, по его мнению, переговоры смогут решить напряженную ситуацию. Городской глава отметил, что важно использовать все рычаги, чтобы остановить Россию — дипломатические, поддержку и помощь наших партнеров. Помощь политическую, экономическую, помощь оборонительным оружием.
«Мы все надеемся, что худшего сценария — дальнейшей агрессии России, не останется. Но, если это произойдет, это будет катастрофой не только для нашей страны и для самой России, но и для всей Европы», — подчеркнул Виталий Кличко. На вопрос, насколько серьезной стала ситуация по сравнению с прошлым годом, Кличко ответил: «В прошлом году на наших границах не было такого количества российских войск. Это происходит впервые за 30 лет нашей независимости. Что они там делают? Вот в чем вопрос».
Также киевский глава подчеркнул важность предоставления Украине оборонного оружия для защиты своей территории, комментируя свое осуждение позиции Германии, выступившей против поставки оружия Украине.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»