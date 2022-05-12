Эта девочка продала свои игрушки и книги, чтобы помочь армии. Ее мечта похожа на мечты многих маленьких украинцев
9-летняя Маричка за три дня собрала для ВСУ более 25 тысяч гривен.
Фото из архива Галины Подфигурной Импровизированная "лавочка" Марички. Средства, собранные девочкой, потратят на покупку тепловизора. A A+ A++
В городе Бережаны на Тернопольщине маленькая волонтер три дня продавала свои игрушки и книги, украшения, сделанные собственноручно, и патриотическую символику. Так 9-летняя Маричка Пидфигурна решила поддержать ВСУ.
С началом войны родители Марички вместе с еще двумя волонтерами принялись помогать военным. Дома они пекли пирожки.
“Трижды в неделю мы передавали все приготовленное в волонтерский штаб города, — рассказывает мама девочки 36-летняя Галина Пидфигурна. — Маричка нам очень помогала — складывала пирожки в ящички, упаковывала. Но она очень хотела сделать что-нибудь самое для военных. Мы ее поддержали, потому что убеждены, что каждый человек сейчас должен вносить свой вклад в победу Украины.
Маричка увидела, как дети в Харькове продают свои игрушки, чтобы собрать средства для армии. И решила, что тоже хочет так помогать войску.
“Мы с мамой выбрали из моих игрушек и книг те, которые можно продать, — рассказывает третьеклассница. — Также на продажу местная жительница, Надежда, принесла браслеты и куклы-мотанки. Мы с мамой сделали украшения к волосам и другие аксессуары в патриотических красках, купили флажки, составили букетики из лозы и украсили сине-желтыми лентами, нарвали нарциссов”.
Все это третьеклассница продавала в центре города, у магазина, где трудится ее мама. На плакатах написала, что собирает деньги на ВСУ. Фиксированных цен на товары не было — каждый давал, сколько может. В благодарность Маша угощала всех конфетами и пирожками.
“Люди положительно откликнулись на идею дочери, — рассказывает Галина Пидфигурная. — Кто-то просто жертвовал деньги, не беря ничего, кто-то покупал то, что ему нужно”.
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За три дня Маричка заработала 25 730 гривен. Средства передали в местный волонтерский штаб.
“Хотим выразить благодарность всем жителям и гостям города, которые присоединились и поддержали нашу дочь. Мы рады, что она с детства понимает — каждый может помогать своей стране”, — добавляет Галина Пидфигурна.
Маричка говорит: ее величайшая мечта — чтобы закончилась война, Украина победила и украинские военные вернулись домой живые и здоровые.
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