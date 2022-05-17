Есть три причины. Офис президента Украины подтвердил, что переговоры с россией прекращены
Украинские власти считают, что россия предпочитает продолжать переговоры только для внутренней пропаганды.
Фото ОП. A A+ A++
Событие: Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что переговоры с россией на паузе по ряду причин.
Детали и комментарии:«Переговорный процесс действительно на паузе, — цитирует Офис президента Михаила Подоляка. — Почему? Причин несколько. Россия не демонстрирует ключевого — понимания сегодняшних процессов в мире. И своей крайне негативной роли. Во-вторых, россия не понимает, что в любом смысле война идет уже не по ее правилам и графику. Сопротивление Украины и сопротивление профессиональное только нарастает. Поэтому никаких своих целей РФ не достигнет».
Третьей причиной Подоляк назвал то, что Россия никак не может отказаться от пропагандистского нагнетания на внутреннем рынке, и потому политическая элита боится говорить правду. В частности, того, что сейчас с войны нужно выходить на «совсем других условиях, чем было заявлено сначала». Поэтому, по словам представителя ОПУ, россия предпочитает продолжать переговоры как элемент своей пропаганды только для внутреннего потребления».
Также 50-летний Подоляк убежден, что «россия хочет увидеть в действии все пакеты международных экономических санкций и окончательно осознать истинную «боеспособность» своей армии, а также потерять остатки своей репутации». «Такая, на мой взгляд, стратегическая цель россиян: все или ничего, — говорит советник ОП. — Поэтому нет смысла мешать падению этой чудаковатой «империи». Сегодня вообще речь не идет о «выходе или не выходе» из переговорного процесса украинской делегации» , а речь идет только о целесообразности и конкретике на данном этапе. Будет конкретика – будут продолжены политические переговоры».
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Ранее в МИДе России заявили, что переговоры с Украиной не идут, поскольку Киев фактически вышел из переговорного процесса. В комментарии РИА Новости заместитель министра иностранных дел страны-агрессорки Андрей Руденко заявил, что ответа от Киева на российский проект договора так и не последовало. 20 апреля представитель президента РФ Дмитрий Песков сказал, что россия «передала Украине проект документа с четко выработанными формулировками» относительно мирного урегулирования. Президент Украины Владимир Зеленский не подтверждал это тогда.
В интервью итальянскому телеканалу Rai 1, опубликованному в Telegram-канале главы государства, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с путиним, но на условиях диалога , а не ультиматумов. «Я готов говорить с путиным, но только с ним, — сказал 44-летний лидер Украины. — Без его посредников любых. И на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов».
А вот советник президента Турции Ибрагим Калин заверил, что, по его информации, россия хочет сесть за стол переговоров и с Украиной, и с Западом, чтобы заключить новое крупное соглашение.