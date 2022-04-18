Если у вас есть возможность находиться в более безопасном месте — подождите с возвращением в столицу, — Виталий Кличко
Мер столицы в эфире радио «Свобода»
В Киеве сегодня находятся более 2 миллионов жителей, потому что многие выезжающие уже вернулись в город.
Из-за угрозы ракетных ударов, власти столицы призывают людей не спешить с возвращением в Киев. Об этом в эфире радио «Свобода» заявил мэр столицы Виталий Кличко.
«Сегодня в Киеве находится уже 2 миллиона 120 тысяч человек. Город понемногу оживает. Впрочем, еще раз подчеркиваю: если у вас есть возможность находиться в более безопасном месте, подождите с возвращением в столицу. Опираясь на данные военных, на последние события, мы не исключаем, что Киев — под дальнейшей угрозой ракетных ударов. В Дарницком районе на днях были взрывы. Бровары тоже было попадание ракет. Да, наши противовоздушные силы работают хорошо. Но попадание есть. И поэтому гарантировать безопасность в городе мы не можем, потому что Киев был и остается целью агрессора»,— подчеркнул Виталий Кличко.
Он также отметил, что город делает все возможное, чтобы люди могли получить необходимые сервисы и услуги. В частности, в столице продлили работу метрополитена. Теперь он работает с 06:30 до 20:00. Также сократили интервалы между поездами метро.
Общественный транспорт, к сожалению, работает пока в ограниченном режиме. Не через все мосты в городе можно переехать. Также остается немало блокпостов, которые необходимы для обороны и безопасности в городе. И это тоже усложняет передвижение по столице.
Также действует комендантский час. Есть еще немало реалий военного положения, что является препятствием для возвращения к привычной жизни.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»