Если вы платите в Киеве наличные парковщику, то поддерживаете коррупцию,— Виталий Кличко
Кличко в программе «Рандеву с Яниной Соколовой» Городовой голова для парковки.
Официально сейчас столицы работают инспекторы по парковке, которые контролируют оплату, но не взимают средства. Все, кто требует плату за парковку наличными, — псевдопарковщиками и ими должна заниматься полиция. Об этом заявил в «Рандеве с Яниной Соколовой» мэр Киева Виталий Кличко.
«В Киеве запрещено платить за парковку наличными. У нас есть парковочные места, за которые вы можете рассчитаться по телефону. Если вас неизвестные лица не впускают на эти места, требуя оплату наличными, вы можете обратиться в полицию. Правоохранители должны прекратить эти вещи. Потому что это общественное пространство, и то, что кто-то там себе что-то приватизировал, ничем не предусмотрено»,— отметил Кличко.
В ответе на вопросы Янины он также подчеркнул, что черные парковщики — это сфера ответственности полиции. И напомнил, что как мэр не имеет прямого влияния на правоохранителей.
«У нас нет муниципальной полиции, но несмотря на это я требую от правоохранителей оперативно реагировать»,— добавил на завершение городской голова Киева.
В октябре Виталий Кличко публично представил концепцию транспортной и парковочной политики столицы. Тогда он подчеркнул, что для города, в котором постоянно растет количество жителей, ключевым направлением развития является собственно развитие транспортной инфраструктуры. В частности, и парковок для автомобилей.
В настоящее время в Киеве ежечасно более 10000 автомобилей ищут место для парковки. Следовательно, 30% пробок создают машины, которые ищут место для парковки. Движению мешают и неправильно припаркованные автомобили.
Водители могут парковаться бесплатно везде, где это разрешено правилами дорожного движения. В случае, если участок дороги оборудован соответствующим знаком, парковка оплачивается согласно тарифам одной из трех зон:
— И зона охватывает центр Киева, часть территории в районе « Караваевых дач» и радиорынка, а также часть территории в пределах Демеевской площади. Стоимость парковки в ней составляет 35грн/час.;
— II зонаохватывает районы вокруг исторического центра, территорий вдоль ключевых магистралей центра города и вблизи бизнес-центров, а также Сырец, часть Голосеева, Гидропарка, Демеевки и Левобережный деловой центр. «Острова» ІІ Зоны с высоким коэффициентом нагрузки также созданы внутри ІІІ Зоны — у рынков «Троещина», «Лесной» («Юность»), авторынка, метро «Лесная» и музея «Пирогово». Стоимость парковки в II зоне— 25 грн/ч.;
— ІІІ зонаохватывает спальные районы города, и стоимость парковки остается неизменной с 2011 года— 5 грн/час.
Оплатить парковку можно исключительно безналично — через мобильные приложения «Киев цифровой», ParkingUA, Privat24, IPay и Easy Pay.
Для разгрузка трафика в Киеве уже работает пять паркингов. Планируют создать еще 12 таких на почти 3500 автомобилей.
Недавно мы писали, что из Пассажа на Крещатике сделают муниципальную парковку. Раньше там работали «черные» парковщики.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»