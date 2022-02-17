Если сигнал тревоги застанет в транспорте: киевские спасатели объяснят план действий на случай войны
Скоростной трамвай возле ТЦ «Украина». Фото: Борис Корпусенко
ДСНС столицы онлайн расскажут простые алгоритмы действий на случай войны и ответят на важные вопросы.
Встревоженные последними новостями киевляне массово начали обращаться к спасателям, чтобы те рассказали, что делать после сигнала. «Внимание всем!» и в конце концов, как действовать, если враг придет в город
Для того, чтобы разово ответить всем, в ГСЧС Киева завтра, 18 февраля, в 14:00 проведут онлайн-брифинг. Прямую трансляцию можно посмотреть на фейсбук-странице столичных спасателей.
Под видеотрансляцией можно будет оставить свои вопросы. Во время брифинга на них должны ответить.
Светлана Водолага, пресс-секретарь ГУ ГСНС Киева журналистке «Вечернего Киева» рассказывает, что брифинг проведут из-за того, что на фейсбук-страницу до спасателей много вопросов и все они разного спектра.
«Некоторые вопросы вообще не принадлежат к нашей компетенции, как, например: „Взять ключи от укрытия, если оно закрыто?“ Мы не в состоянии каждому отвечать, что это зона ответственности КГГА, в котором неоднократно это объясняли. Итак, чтобы отметить этот момент и проговорить все другие вопросы, мы решили сделать прямую трансляцию, где ответим всем», — говорит Светлана Водолага.
В частности, спасатели расскажут о:
- что делать гражданам после получения сигнала «Внимание всем!»?;
- если гражданин находится дома, при возникновении чрезвычайных ситуаций, что он должен делать?;
- если сигнал застал вас в транспорте , общественном месте: театре, магазине, на рынке, что нужно делать?;
- как подготовить тревожный чемодан?;
- что нужно делать при объявлении эвакуации?
- как узнать, где находятся ближайшие места укрытия?;
- как нужно действовать, если вы обнаружили подозрительный предмет?;
- как не стать жертвой дезинформации?
< Отметим, что в столице около 4500 сооружений укрытия. Адреса всех можно найти в карте, которую специально разработали для удобства.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»