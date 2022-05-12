Если папа или мама – на фронте. Как в такой ситуации общаться с ребёнком?
Почему лучше делиться эмоциями, даже если они отрицательны? Объяснение и советы специалиста.
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Из-за полномасштабной войны десятки тысяч мужчин и женщин были вынуждены покинуть свой дом, чтобы защищать Украину. Дома мужественных защитников и защитниц ждут родные, и едва ли не труднее всего в этой ситуации — детям. Как помочь ребенку пережить такой временный развод?
— Папа или мама — на войне, и это, безусловно, большой стресс для ребенка. Как помочь ей справиться с такой непростой ситуацией?
— Подчеркивайте, что испытывать тревогу, грусть, страх, беспомощность — это нормально, — советует Елена Скорик, детская психология. — Не скрывайте своих эмоций, ведь притворяйтесь в разговоре с ребенком, что все хорошо, силованно улыбаться, а затем идти в ванную, чтобы поплакать, — плохой вариант. Советую объяснить детям, почему вы чувствуете себя именно так. Тогда и ребенок скажет вам, что думает, из-за чего волнуется. После этого вам обоим станет легче.
В конце разговора обязательно создайте в воображении ребенка своеобразный “островок безопасности” — заверьте ее, что все будет хорошо, мы верим в Украину, наши ВСУ, нашего папу или маму. Подкрепите эту веру историями побед — героев из сказок или любимых мультфильмов.
— Ребенок очень унывает, потому что родного человека нет рядом. Можно ли здесь как-нибудь помочь?
— В историях, которые вы рассказываете ребенку, могут фигурировать отец или мама, которых сейчас нет рядом. Особенно хорошо работают на настроение ребенка приятные воспоминания — стоит упоминать путешествия, визиты, любые общие дела из прошлого. Можно просматривать фото и видео из семейного архива.
Советую также придумать “волшебную фразу” или выучить новую молитву. В трудный момент, когда ребенок очень скучает, предлагайте произносить его и подчеркивайте — эта фраза или молитва полетит прямо к папе или маме, будет охранять его/ее, окажет поддержку.
— Стоит ли организовывать телефонные разговоры ребенка с родителями, которые находятся на войне?
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— Многие говорят, что не хотят травмировать ребенка, потому что после коротких разговоров с родным человеком, который находится на фронте, он может плакать или скучать еще больше. Я с этим категорически не согласна. Такое общение — полезно для ребенка, он будет чувствовать себя лучше и увереннее. Поэтому если кто-то из родителей имеет возможность позвонить домой из зоны боевых действий, обязательно привлекайте ребенка к общению. Если есть трудности со связью, возможно, сможете получить хотя бы голосовые сообщения с фронта. Важно, чтобы тот, кто на фронте, говорил ребенку уверенно: война — временная, я вернусь домой, мы снова будем вместе.
— Как ребенок может поддержать маму или папу на войне?
— Вы можете сделать с ребенком отдельный альбом с рисунками для папы/мамы, который подарите во время встречи, или изготовить оберег или талисман из подручных материалов, который можно отправить на фронт через волонтеров. Это очень важно, ведь ребенок будет вкладывать в такую работу свою любовь, облегчая внутренние переживания.
— А что делать не стоит?
— Например, употреблять фразы вроде “будь послушен, потому что папа воюет”, “быстро засыпай, потому что мама на фронте”. Они могут усилить стресс — ребенок будет хотеть это выполнить, но не всегда сможет.
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