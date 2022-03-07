Если отсутствует мобильная связь: как связаться с родными и экстренными службами
Любые мессенджеры необходимо скачать заранее
Госслужба по чрезвычайным ситуациям рассказала об альтернативных способах коммуникации между абонентами. /p>
По информации ГСЧС, если мобильный телефон (смартфон) длительное время находится за пределами действия сети мобильного оператора, сначала нужно проверить его исправность.
«Если мобильный телефон (смартфон) исправен, то это свидетельствует об отсутствии сети связи на определенной территории или местности. Иногда проблемы могут быть только с одним оператором мобильной связи (поврежденная башня, оборудование), поэтому рекомендуется иметь при себе SIM-карты других операторов с активным состоянием счета»,— говорится в разъяснении службы.
При отсутствии мобильных сетей, для совершения экстренных вызовов и связи между абонентами существует несколько альтернативных вариантов:
1.Основной альтернативой сотовой (мобильной) связи являются средства стационарной проводной связи (стационарные телефоны).
2. При отсутствии доступа к стационарным средствам телефонной связи можно поддерживать связь с помощью мессенджеров Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger Facebook, Instagram и т.д. Мессенджеры будут работать по наличию доступа к сети Internet в том числе по условиям подключения к сети Wi-Fi.
«При необходимости вызова экстренных служб с помощью любого мессенджера, предварительно необходимо узнать номера телефонов по которым зарегистрирована работа мессенджеров соответствующих служб или ссылки на профили официальных страниц в социальных сетях. Эту информацию предварительно можно почерпнуть на официальных сайтах экстренных служб (ведомств) или позвонив по номерам 101, 102, 103, 104, 112»,— говорят в ДСНС.
Следует учесть, что в этом случае общение не будет частным. Его сможет прослушать любой, если случайно или намеренно попадет на ту же частоту. Преимущество в том, что возможно быть на связи одновременно со всеми участниками диалога. Для организации такой связи нужно договориться с абонентами о выделенном канале (простыми словами частоту или диапазон) для общения. Частота (диапазон) выбирается абонентами произвольно.
Радиус действия таких мессенджеров варьируется от 60 до 100 метров и зависит от возможных помех, поскольку чаще всего их работа построена на основе технологии Bluetooth (в подвальном помещении дальность связи может уменьшаться до нескольких метров).
Следует помнить, что любые мессенджеры необходимо скачать заранее, при наличии стабильного доступа к сети Internet, а также заранее протестировать их работоспособность.
4. При отсутствии какой-либо связи и доступа к сети Internet рекомендовано с соблюдением мер собственной безопасности осуществить перемещение к ближайшему объекту, оборудованному средствами стационарной телефонной связи и/или радиосвязи. Объектами, обязательно оборудованными стационарными средствами телефонной связи являются здания органов местного самоуправления, отделения почты, пожарно-спасательные части, отделения полиции, станции скорой медицинской помощи, представительства других силовых ведомств (Нацгвардия, СБУ, ВСУ, Полиция охраны ).
«На случай, если в кризисной ситуации ни у вас, ни у ваших близких не будет никаких технических средств связи, нужно предварительно четко договориться о месте и время встречи. Если вы планируете эвакуацию в какое-то конкретное место — определите точку и время сбора и договоритесь, что будете ждать там, например, в течение 24 часов, а затем отправитесь дальше в следующий пункт назначения», — говорят спасатели.
Маленьким детям следует положить в карман или вшить в одежду записку с полным именем ребенка, его родителей или других контактных лиц, адрес и телефоны. Детей школьного возраста следует предупредить, как действовать в случае, если не будет связи.
Оксана КОШЕВА