Эскалатор на главном вокзале уже почти установили
Новый подъемник будет иметь гарантию на 30 лет. Скрин видео
В Укрзализныце показали, как продолжается монтаж нового эскалатора на Центральном железнодорожном вокзале.
На сегодняшний день 70% работ уже выполнено. В частности, завершены основные работы по монтажу ступеней и поручням главного эскалатора. Специалисты компании-подрядчика соединили три составные части и зафиксировали.
«Также смонтированные датчики, выставленные на рабочие характеристики, которые после установки балюстрады и начала обкатки машины будут регулироваться. Подъемник оснащен ограничителем скорости, выключателями гребенки и поручней, аварийными кнопками стоп и другими датчиками.»,— отметили в Укрзалізниці.
Следующий этап — восстановление строительной площадки, после чего начнется настройка машины.