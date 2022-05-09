«Еще с 2014 года ясно, что Россия понимает только грубую силу» — интервью с главой представительства ЕС в Украине
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Матти Маасикас — глава представительства ЕС в Украине, рассказал Общественному о том, как сейчас работают дипломаты в Украине, о праздновании 9 мая, о том, как война влияет на вступление Украины в Евросоюза, о нефтяном и газовом эмбарго против России, и о том, как Европа будет помогать восстанавливать Украину после победы.
Вы были одним из первых вернувшихся в Киев дипломатов еще три недели назад. Чувствуете себя сейчас безопасно?
Как и каждый человек, живущий в Киеве. Если украинцы могут это выдержать, то и я тоже. Ценность нашей профессии растет именно от пребывания на месте событий. Мое место здесь, я должен выполнять ежедневную работу, контактировать с украинскими властями. Я делаю это почти так же, как в нормальные времена.
"Символично, что в ЕС 9 мая является Днем Европы, потому что в этот день заложили фундамент Европейского Союза".
Как сейчас Представительство Европейского Союза работает в Украине?< /strong>
Дипломаты принадлежат столицам стран, где они работают. Конечно, война повлияла на нашу работу — здесь, в Киеве, мы работаем не в полном составе. В начале апреля я решил, что вернусь настолько быстро, насколько это будет возможно.
"Для ЕС Украина — это страна, защищающая ценности и в которую за это вторглась Россия".
< p class="align-left">Недавно некоторые украинские депутаты предложили праздновать 9 мая не День Победы, как в России, а День Европы, как в ЕС. Насколько важно это решение для Украины?
Что важнее победа или мир? Это символично, что в ЕС 9 мая является Днем Европы, потому что в этот день заложили фундамент Европейского Союза. ЕС – это проект о поддержке мира на европейском континенте. Поэтому для меня мир значительно важнее победы. Вы знаете, что завершение второй мировой войны в Европе празднуют 8 мая. Несколько дней имеют историческую важность, но мир самый важный. 9 мая — это День мира для нас.
"Ни правительства, никакие режимы никогда не признаются, что они сделали то или иное из-за санкций".
После вторжения, всех военных преступлений, антисемитских заявлений министра Сергея Лаврова, имеет ли Россия право праздновать день победы?
Это сложная проблема – и политически, и исторически. Это правда, что Советский союз в 1945 году сделал огромное усилие по разгрому нацистской Германии. Но было много украинцев, белорусов, других наций Советского Союза, которые тоже воевали. Это не секрет, что Украина страдала гораздо больше, чем Россия. Я снова повторяю, что хочу, чтобы люди праздновали больше мир и меньше победу.
Европа является для Украины цивилизационным выбором. Чем сейчас Украина для Европы?
Я – эстонец. Эстония — страна, также географически между Западной Европой и Россией. Мы тоже прошли через это — нас недооценивали, расценивали как часть чего-то большего в контексте взаимодействия крупных западноевропейских стран с Россией. Но все изменилось. Для ЕС Украина — это страна, которая защищает ценности и в которую за это вторглась Россия. И да, Украина сейчас страна, которая борется за безопасность Европы.
Вы сказали, что Европейская комиссия будет оценивать два ключевых критерия и после этого решит: станет ли Украина кандидатом на вступление в ЕС или нет. Эти критерии – функционирующие демократия и рыночная экономика. Как сейчас Европейская комиссия оценивает их?
Первым этапом было предоставить Украине длинный перечень вопросов — опросник — по поводу деталей вашей функционирующей демократии. Я считаю, что не все ожидали, как Украина удержится, как украинская демократия будет работать во время войны. Мы, конечно, знаем, с 2014 года между Украиной и ЕС тесные связи. Поэтому круг вопросов, которые нам нужно рассмотреть, значительно короче, чем обычно для стран, желающих присоединиться к ЕС.
Мы получили ответы от Украины в рекордные сроки. Комиссия сейчас оценивает эти два базовых критерия. Функционирующая демократия и функционирующая рыночная экономика реализуются в Украине. Обычно в случае прошедших через этот процесс стран в западно-балканском регионе это заняло почти два года — получение опросника, ответы, анализ. С Украиной это будет сделано через два месяца. Это тоже показывает приверженность Европейского Союза этому вопросу.
Европейская комиссия намерена дать оценку в середине июня и далее ее направят в страны-члены Европейского Союза. Они должны решать вопросы расширения единогласно. ЕС — это клуб, и он тщательно подходит ко всем приглашениям и аспектам вступления новых членов.
Две недели назад Президент Европейского совета Шарль Мишель был здесь и сказал, что предложит сроки этой дискуссии между членами Евросоюза. Я сейчас не уполномочен говорить, когда это будет решено.
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Какое влияние на окончание войны будет иметь вступление Украины в ЕС? Может ли это помочь остановить Россию?
Россию остановит украинская армия. Еще с 2014 года, когда Россия начала войну, ясно, что они понимают только грубую силу. Это правда, что более глубокая интеграция между Украиной и Европейским Союзом тоже играет роль, помогает Украине выиграть войну. ЕС координирует и финансирует поставки вооружения в Украину. Европейская комиссия сделала предложение отменить все квоты и пошлины на украинский экспорт в ЕС. Это помогает украинской экономике быть устойчивой и это также помогает военным действиям. Все эти элементы, конечно, играют роль.
Недавно Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен презентовала шестой пакет санкций. Он включает постепенное эмбарго на российскую нефть, отключение трех российских банков от SWIFT, персональные санкции. Но санкции носят постепенный характер и все это время Россия будет и дальше бомбить Украину. Есть ли выход из этой ситуации?
Проблема с санкциями состоит в том, что никакие правительства, никакие режимы никогда не признаются, что они сделали то или иное из-за санкций. Поэтому нет математических доказательств, действительно ли санкции работают, или нет. Но то, что мы уже сейчас видим в случае России, это большое влияние ограничений. Дам вам один пример — российское производство машин в апреле упало на 70%. Из-за того, что детали из других стран не привозятся в РФ. Почти все сферы российской экономики испытали влияние. Санкции на активы российского Центрального банка сильно усложнили возможности России финансировать войну.
Вы правы, нужно время, чтобы санкции оказали полное влияние. Но ЕС, США, Великобритания действуют быстро. Кое-чему мы научились с 2014-го и эти санкции ранят глубоко.
Мы видим большие шаги со стороны ЕС стать независимыми от российской нефти и газа. В какие сроки Европа сможет это сделать?
Самая важная вещь — признание того, что нам нужно избавиться от этой зависимости. До начала этого года в некоторых уголках ЕС этого не понимали. Даже во времена Холодной войны считали, что Россия была надежным энергопоставщиком и в принципе импорт энергоносов из РФ не воспринимался как плохое. Сейчас есть позиция, что нужно избавляться от этого экспорта. План на этот год — уменьшить зависимость от российского газа на 70%.
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Вы считаете, что для всех членов ЕС можно избавиться от зависимости от российской нефти и газа?
Положение среди стран-членов ЕС разное. Некоторые на 100% зависимы от импорта, скажем, нефти из России, некоторые меньше, а для некоторых процент импорта газа высок. Эти случаи рассматриваются индивидуально. Есть некоторые смягчающие меры как переходный период. Это коллективное усилие, общая цель, но через энергетический микс все зависит от стран-членов ЕС. Каждый из них должен иметь выход, как они будут избавляться от этой зависимости. Институции ЕС, Европейская комиссия помогают в этом. Если ЕС что-то решает, это будет сделано. Хотя и иногда это занимает много времени на дискуссии.
США не готовы отправлять своих солдат воевать в Украину. Можете ли вы представить ситуацию, когда кто-то из членов ЕС может послать свои войска?
Почти все члены ЕС также являются членами НАТО и этот вопрос больше к НАТО, это его полномочия. Я не слышал ни о каких планах стран-членов ЕС предоставить свои войска.
"Каждый день стоимость будущего восстановления, к сожалению, растет, потому что кроме убийства людей, Россия продолжает уничтожать украинскую инфраструктуру".
Есть ли план того, как Европейский Союз будет помогать восстанавливать Украину после завершения войны?
Мы прилагаем огромные усилия, чтобы помочь украинской экономике даже сейчас. Координируемся с нашими партнерами, с международными финансовыми институтами, чтобы Украина могла удовлетворить текущие бюджетные нужды. Реконструкция будет являться огромной проблемой. Каждый день стоимость будущего восстановления, к сожалению, растет, потому что кроме убийства людей Россия продолжает уничтожать украинскую инфраструктуру.
Это должно быть невероятное скоординированное усилие разных стран при сильном участии Украины. Одна украинская идея, находящая большую поддержку в ЕС, это идея побратимства от Президента Зеленского. Когда отдельные страны, муниципалитеты или компании могут внести вклад в фонд восстановления на специфические нужды. Если я не ошибаюсь, правительство Дании заявило, что они готовы помочь восстанавливать Николаев, например. Это сделает усилия более конкретными, чем просто предоставлять средства в общий фонд восстановления страны.
Я уверен, что эта идея тем или иным образом будет воплощена. Никаких конкретных планов сейчас нет, но я могу вас заверить, что размышления сейчас проходят не только в столицах стран-членов ЕС, но и в Вашингтоне, Лондоне и других финансовых центрах мира.