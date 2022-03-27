Еще одно столичное заведение предлагает бесплатные обеды
Ресторан предлагает горячий суп и пирожки. Фото: NAIVE.food.wine
Ресторан NAIVE.food.wine, что в Шевченковском районе, обещает покормить всех желающих.
С 28 февраля ресторан NAIVE.food.wine предлагает горячие обеды. А именно — горячий суп и собственноручно приготовленные пирожки.
«Если ты остался без возможности питаться домашним, горяченьким и вкусным — приходи. Мы гостеприимно встретим любого: и защитника, и пенсионера, и волонтера, и журналиста, и маму с ребенком, и просто соседа, – рассказала Татьяна Вышинская. — Если есть возможность поддержать нашу инициативу уже на месте — хорошо, потому что даже 10 гривен помогут нам увеличивать объемы помощи. Если возможности нет — тоже хорошо! Главное — прийти, стать обогретым, объятым, выслушанным и вкусно накормленным». -2e30e5d.jpg» alt=»Еще одно столичное заведение предлагает бесплатные обеды» />
Ресторан предлагает горячий суп и пирожки. Фото: NAIVE.food.wine
Начинают раздавать обеды каждый день в 14:00
Адрес: ул. Большая Житомирская, 21.
Также в понедельник на Печерске открывается бесплатный ресторан «Паляница» для киевлян пожилого возраста. Ранее в Киеве открылись такие заведения по адресам: улица Ярославская, 5/2 (Подол), улица Княжий Затон, 16-Д (Осокорки), проспект Науки, 8 (Демеевка), улица Большая Васильковская, 49а (площадь Льва Толстого).< /p>
Кроме того, в пределах проекта «Обед без бед» на семи локациях Киева ежедневно кормят пожилых киевлян. Бесплатные обеды для бабушек и дедушек предлагает и Киевское бюро красоты KVSK, что на Подоле.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»