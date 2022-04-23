«Еще одни герои нашего времени — столичные спасатели», — Николай Поворозник
Столичные спасатели разбирают завалы домов после взрывов. Фото: КГГА
Оперативные подразделения КАРС — всегда на передовой. С начала войны они совершили 264 выезда.
С начала полномасштабного российского вторжения для предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий оперативные подразделения КАСС «Киевская служба спасения» совершили 264 выезды.
Се 192 выезды на чрезвычайные ситуации социального характера: несчастные случаи с людьми, деблокирование пострадавших, 55 выездов — на чрезвычайные ситуации техногенного происхождения: последствия аварий и катастроф, наличие вредных веществ в разрушение>. «В усиленном режиме работают еще одни герои нашего времени — столичные спасатели. Специалистов «Киевской службы спасения» постоянно привлекают к работе по обследованию и изъятию взрывоопасных предметов в местах ведения боевых действий в Киевской области. Спасибо всем службам за их преданную работу в это непростое время!»,— сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Как сообщал «Вечерний Киев», спасатели Киевской аварийно-спасательной службы «Киевская служба спасения» ежедневно выполняют работы по ликвидации последствий российской военной агрессии в столице и на Киевщине.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»