Еще одна столичная улица засияла по-новому на Харьковском массиве
28.12.2021 | Новости | Комментариев нет|
На улице Вербицкого установили 128 новых светильников. Фото: Киевгорсвет
На одну яркую улицу стало больше в Дарницком районе.
На этот раз новое освещение появилось на улице Архитектора Вербицкого, что на Харьковском массиве. Там заменили ртутные и натриевые светильники на 128 новых светодиодных. Кроме того, на улице установили 61 опору наружного освещения и восстановили более двух километров сети. и пешеходов в темное время суток.
Недавно новая система освещения появилась на Железнодорожном шоссе, что в Печерском районе. Там установили 250 новых энергосберегающих светильников, 85 опор и восстановили более трех километров сети.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»