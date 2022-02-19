Еще одна авиакомпания приостанавливает рейсы из Киева и в Киев

magictr | 19.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Самолет авиакомпании Lufthansa. Фото из открытых источников

В компании не сообщили причины отмены рейсов.

Немецкая авиакомпания Lufthansa приостанавливает полеты в направление столицы. Это касается всех рейсов с понедельника, 21 февраля до 28 февраля 2022 года.

«Наша компания постоянно следит за ситуацией и примет решение о дальнейших рейсах позже»,— говорится в сообщении.

В авиакомпании добавляют, что если ваш рейс отменен, то нужно обратиться в сервисный центр Lufthansa или в туристическое агентство, чтобы обсудить дальнейшие планы путешествия.

Отметим, что 13 февраля, самолет авиакомпании SkyUp. в Киев, совершил вынужденную посадку в Кишиневе. Причиной стало то, что владелец самолета запретил украинской авиакомпании влетать в воздушное пространство Украины из-за российской угрозы.

Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»

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