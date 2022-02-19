Еще одна авиакомпания приостанавливает рейсы из Киева и в Киев
Самолет авиакомпании Lufthansa. Фото из открытых источников
В компании не сообщили причины отмены рейсов.
Немецкая авиакомпания Lufthansa приостанавливает полеты в направление столицы. Это касается всех рейсов с понедельника, 21 февраля до 28 февраля 2022 года.
«Наша компания постоянно следит за ситуацией и примет решение о дальнейших рейсах позже»,— говорится в сообщении.
В авиакомпании добавляют, что если ваш рейс отменен, то нужно обратиться в сервисный центр Lufthansa или в туристическое агентство, чтобы обсудить дальнейшие планы путешествия.
Отметим, что 13 февраля, самолет авиакомпании SkyUp. в Киев, совершил вынужденную посадку в Кишиневе. Причиной стало то, что владелец самолета запретил украинской авиакомпании влетать в воздушное пространство Украины из-за российской угрозы.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»