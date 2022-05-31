Еще один удар по путинской машине войны. ЕС согласовал шестой пакет санкций против России
Что он предполагает?
Событие: Лидеры государств-членов Европейского Союза согласовали на саммите шестой санкционный пакет против России. Среди ограничений — частичный запрет на импорт российской нефти в ЕС, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter.
Детали и комментарии: По словам Мишеля, шестой пакет санкций включает запрет на экспорт нефти с РФ морем, но с сохранением экспорта по трубопроводам. «Это сразу охватывает более 2/3 импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования для ее военной машины», — написал глава Евросовета. Также он рассказал, что шестой пакет санкций предусматривает отключение крупнейшего российского банка «Сбербанк» от SWIFT, запрет еще трех российских государственных вещателей в ЕС, новые санкции против лиц, ответственных за военные преступления в Украине.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, комментируя новый санкционный пакет, отметила в Twitter, что запрет российской нефти позволит на 90% сократить импорт нефти из России в Европу до конца 2022 года. Технические детали санкционного пакета должны пройти еще техническую процедуру, после чего они будут опубликованы в официальном журнале ЕС, и тогда пакет вступит в силу. Ожидается, что это произойдет в среду, 1 июня.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал в Facebook, что венгерские семьи могут спать спокойно. «Венгрия освобождена от нефтяного эмбарго», — заметил он. Несмотря на это, Россия будет терять около 10 млрд долларов ежегодно в виде доходов от экспорта нефти из-за частичного эмбарго, согласованного ЕС. Такие подсчеты провело американское агентство Bloomberg, пишет Слово и Дело. Потеря дохода связана с тем, что россия будет вынуждена продавать свою нефть со скидкой в Азию, где она будет «переходить из рук в руки» примерно на 34 доллара за баррель дешевле, чем цена фьючерсов на нефть марки Brent. Если бы ЕС согласовал прекращение снабжения трубопроводом через северную ветвь нефтепровода «Дружба», россия теряла бы еще 12 млрд долларов. По данным Bloomberg, под давлением Кипра ЕС также исключил из шестого пакета санкций запрет гражданам России покупать недвижимость в странах-членах Евросоюза. Контрнаступление ВСУ в Херсонской области сломал планы врага
«После скепсиса, который щедро поддерживали прорашистские спикеры, можно констатировать, что ЕС преодолел очень важный барьер и не позволил разрушить солидарность европейцев между собой и с Украиной. Теперь главное – воплотить принятые решения в жизнь и работать над следующими пакетами, пока уже примененные санкции тянут рашистов на дно», — написал в Facebook нардеп Ростислав Павленко. По его словам, санкции действуют. Ведь российские банки за два месяца сократили запасы золота на 20%. Металлурги России начали снижать производство, в том числе Магнитогорский металлургический комбинат сократил выпуск стали на 40%. «Северсталь» тоже снижает производство и предупреждает о риске его сокращения на 20-40% в июне. Netflix подтвердил, что больше недоступен для пользователей из России», — заметил Павленко.
Также саммит Европейского союза принял решение о предоставлении Украине срочного займа на сумму 9 млрд евро для погашения неотложных бюджетных нужд, заявила на пресс-конференции президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. По ее словам, Украина нуждается около 5 млрд евро ежемесячно для поддержки базовых выплат, таких как зарплат и пенсий Макрофинансовая поддержка ЕС является долгосрочным ссудой, но с очень низкими процентами.