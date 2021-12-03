Еще один въезд в столицу закрыли для крупногабаритного транспорта

magictr | 03.12.2021 | Новости | Комментариев нет

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Специальная конструкция предотвращает проезд нарушителей габаритно-весовых норм. Фото: Центр организации дорожного движения

На Милославской— Радосинской улицах установили габаритные ворота, препятствующие въезду в столицу крупногабаритных грузовиков.

Благодаря специальной конструкции высотой 3,5 метров ворота будут предотвращаться нарушителей габаритно-весовых норм.

Это необходимо для недопущения разрушения объектов дорожной инфраструктуры, мостов, эстакад, путепроводов и т.п., важно для уменьшения выбросов от автомобильного транспорта в городе.

Ворота на Милославской-Радосинской улицах установлены согласно разработанной, согласованной и утвержденной схеме ОГР, по выполнению отдельного поручения директора Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

Еще один в поезд в столицу закрыли для крупногабаритного> выли и смонтировали ворота специалисты Центра организации дорожного движения. Фото: Центр организации дорожного движения</p> <p>Специалисты коммунального предприятия «Центр организации дорожного движения» выполнили работы по разработке и изготовлению конструкции габаритных ворот и их монтажу, установке дорожных знаков согласно схеме ОДР и т.д.</p> <p>Это уже вторые габаритные ворота, установленные на въездах в столицу. На прошлой неделе такие ворота установили на улице Бориспольского/Бориспольского шоссе.</p> <p><strong>Мария КАТАЕВА</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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