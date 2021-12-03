Еще один въезд в столицу закрыли для крупногабаритного транспорта
Специальная конструкция предотвращает проезд нарушителей габаритно-весовых норм. Фото: Центр организации дорожного движения
На Милославской— Радосинской улицах установили габаритные ворота, препятствующие въезду в столицу крупногабаритных грузовиков.
Благодаря специальной конструкции высотой 3,5 метров ворота будут предотвращаться нарушителей габаритно-весовых норм.
Это необходимо для недопущения разрушения объектов дорожной инфраструктуры, мостов, эстакад, путепроводов и т.п., важно для уменьшения выбросов от автомобильного транспорта в городе.
Ворота на Милославской-Радосинской улицах установлены согласно разработанной, согласованной и утвержденной схеме ОГР, по выполнению отдельного поручения директора Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.