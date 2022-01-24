Еще немного и взорвалось бы: в Голосее горел ангар с легковоспламеняющимися веществами

magictr | 24.01.2022 | Новости | Комментариев нет

В Голосию горел ангар с легковоспламеняющимися веществами. Фото: прессслужба ГСЧС

Горел ангар и подсобное помещение на улице Деревообрабатывающей.

Сегодня, 24 января в Службу спасения поступил вызов о пожаре на ул. Деревообрабатывающей, 11/2, что в Голосеевском районе столицы.

На место происшествия прибыли спасатели и выяснили, что на территории ангара, где находились горюче-смазочные материалы , в подсобном помещении возник пожар на площади 30 кв.м.

Немедленно, специалисты ГСЧС сразу приступили к тушению пожара.

В 03:26 пожар локализовали, ¦03:36 — ликвидировали.

В результате инцидента подсобное помещение полностью уничтожено огнем. Кроме того, закопчены стены и потолок ангара.

Спасатели предполагают, что пожар мог возникнуть из-за замыкания проводки.

На месте происшествия работали шесть пожарных машин и 27 спасателей.

Причину и обстоятельства возникновения пожара выясняют правоохранители.

Жертв и пострадавших нет.

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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