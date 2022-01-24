Еще немного и взорвалось бы: в Голосее горел ангар с легковоспламеняющимися веществами
В Голосию горел ангар с легковоспламеняющимися веществами. Фото: прессслужба ГСЧС
Горел ангар и подсобное помещение на улице Деревообрабатывающей.
Сегодня, 24 января в Службу спасения поступил вызов о пожаре на ул. Деревообрабатывающей, 11/2, что в Голосеевском районе столицы.
На место происшествия прибыли спасатели и выяснили, что на территории ангара, где находились горюче-смазочные материалы , в подсобном помещении возник пожар на площади 30 кв.м.
Немедленно, специалисты ГСЧС сразу приступили к тушению пожара.
В 03:26 пожар локализовали, ¦03:36 — ликвидировали.
В результате инцидента подсобное помещение полностью уничтожено огнем. Кроме того, закопчены стены и потолок ангара.
Спасатели предполагают, что пожар мог возникнуть из-за замыкания проводки.
На месте происшествия работали шесть пожарных машин и 27 спасателей.
Причину и обстоятельства возникновения пожара выясняют правоохранители.
Жертв и пострадавших нет.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»