Еще немного и будет 30000. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали около 150 захватчиков
Больше всех врагов Вооруженные силы Украины уничтожили на Авдеевском направлении.
Событие: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал информацию о потерях российских войск.
Детали и комментарии:За сутки российская армия потеряла около 150 кафиров, а общее количество ликвидированных врагов составляет примерно 29600. Кроме того, за последние сутки украинские защитники уничтожили 10 вражеских танков, а в целом украинцы вывели из строя 1315 танков. Также наша армия уничтожила 3235 боевых бронированных машин (22 за минувшие сутки), 617 артиллерийских систем (+11 по сравнению с утром 25 мая), 2225 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+8), 502 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) оперативно- тактического уровня (+11), 114 крылатых ракет (+2) и 47 единиц специальной техники, 3 из которых за минувшие сутки.
А вот статистика других потерь врага за последние сутки не изменилась. Всего рашисты лишились 13 кораблей, 206 самолетов, 170 вертолетов, 93 средств ПВО и 201 реактивной системы залпового огня. Наибольшие потери врага Вооруженные силы Украины зафиксировали на Авдеевском направлении.
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Как информирует разведка Великобритании, россия провалила операции элитных подразделений в Украине со значительными потерями. Минобороны констатирует, что воздушно-десантные силы россии (ВДВ) с начала вторжения испытали несколько серьезных тактических провалов. Среди них — попытка наступления на Киев через аэродром Гостомеля в марте, застопорившееся на Изюмском направлении с апреля наступление и недавняя неудачная и дорогостоящая переправа через реку Северский Донец.
Как сообщает «Европейская правда», российская доктрина предполагает использование воздушно-десантных сил для выполнения некоторых из самых сложных операций. ВДВ численностью 45 тысяч человек состоит в основном из профессиональных контрактников, а его члены пользуются элитным статусом и получают дополнительную оплату. Однако в Украине россия использовала десантников в миссиях, которые лучше подходили для тяжелой бронированной пехоты, поэтому эти подразделения понесли тяжелые потери во время кампании. Неоднозначные результаты десантников, вероятно, отражают стратегическое неправильное управление этим потенциалом и неспособность россии обеспечить преимущество в воздухе, говорится в сводке. «Неправильное использование ВДВ в Украине показывает, как значительные инвестиции путина в вооруженные силы в течение последних 15 лет привели к несбалансированности общих сил. Неспособность предсказать сопротивление украинцев и дальнейшее самоуспокоение российских командиров привели к значительным потерям во многих элитных подразделениях России», &mdas сказано в британском обзоре.