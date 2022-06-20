Еще на шаг ближе к цивилизованному миру: парламент ратифицировал Стамбульскую конвенцию magictr | 20.06.2022 | Новости | Комментариев нет Что это значит и почему так важно? Похожие записи КОГДА И КОМУ ИНДЕКСИРУЮТ ПЕНСИИ Комментариев нет | Мар 10, 2017 Правозащитницу Ноздровську убили за бездействие прокуратуры (ВИДЕО) Комментариев нет | Янв 5, 2018 Мужчине, изуродовавшему лицо женщине, грозит до 8 лет заключения Комментариев нет | Янв 30, 2022 На Киевщине автомобиль сбил мужчину на его собственном дворе (ФОТО) Комментариев нет | Сен 7, 2018 Об авторе magictr