Еще на шаг ближе к цивилизованному миру: парламент ратифицировал Стамбульскую конвенцию

magictr | 20.06.2022 | Новости | Комментариев нет

Что это значит и почему так важно?

Еще на шаг ближе к цивилизованному миру: парламент ратифицировал Стамбульскую</p> <p><img class=

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