Еще минус 710 рашистов, 15 танков, 24 лагеря и истребитель – Генштаб ВСУ о потерях врага
На Донбассе оккупанты гибнут ежедневно сотнями, земля буквально устлана их трупами.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++
Событие: С начала полномасштабной войны в Украине ликвидировано 77 110 рашистских оккупантов и уничтожено 17 629 единиц вражеской техники. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага.
Детали и комментарии: Только за минувшие сутки российская армия потеряла 710 человек в живой силе. Кроме того, ВСУ уничтожили 15 танков, 24 боевых бронированных машины, девять артиллерийских систем, одно средство ПВО, один самолет, четыре беспилотника, 17 автомобилей и две единицы специальной техники. Наибольшие потери враг понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
«За прошедшие сутки наша авиация нанесла по врагу 24 удара. Под поражение попали 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 7 позиций средств противовоздушной обороны противника, сообщают в Генштабе ВСУ. Силы обороны на разных направлениях сбили вражеский самолет Су-25, БпЛА «Ланцет-3» и четыре дрона «Орлан-10″. Воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пять пунктов управления, два района скопления живой силы, вооружения и военной техники, два склады боеприпасов, два зенитно-ракетных комплекса и район огневых позиций артиллерии кафиров».
Подтверждено огневое поражение района сосредоточение около 20 единиц военной техники в Голой Пристани Херсонской области, а также уничтожение складов с боеприпасами оккупантов Горловке и Сватовому Луганской области.
ВСУ точным ударом уничтожили базу ВС РФ, на которой оккупанты хранили горючее Об этом информирует пресс-служба Управления стратегических коммуникаций ВСУ. Сообщается, что очередной военный объект ВС РФ был уничтожен в населенном пункте Диброва Луганской области, расположенном между Торским и Кременным. Там возник масштабный пожар.
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Российская бригада морской пехоты потеряла 63 бойца во время двухдневной атаки на позиции ВСУ на востоке Украины. Очевидно, это были наибольшие потери в рамках одной операции для небольшой группы элитных сил России. по сравнению с временами войны в Чечне в 1990-х годах, пишет Forbes. Издание объясняет, что морская пехота – это лучшая сила, оставшаяся в распоряжении Москвы после восьми месяцев войны против опытных украинских защитников.
«Донецкая область остается эпицентром наибольшего безумия оккупантов – они погибают сотнями ежедневно. Земля перед украинскими позициями буквально завалена телами кафиров…», – сказал в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский.
Один из мобилизованных россиянг, выживший на участке фронта Кременная-Сватово, сообщил, что более 500 мобилизованных военнослужащих из Воронежской области погибли в результате обстрела Украиной их позиций в Макеевке Луганской области, информирует институт изучения войны. Оккупант отметил, что командиры сосредоточили большое количество личного состава в одном районе и заставили их рыть окопы, в результате чего после ударов украинской артиллерии выжил только 41 человек. Также продолжают. нести потери российские добровольческие батальоны. Из 105 бойцов одного из таких подразделений в Россию вернулось только 13.