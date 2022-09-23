Еще минус 550 рашистов в сутки. Общие потери кафиров в живой силе составляют 56 060 человек
Для российских военных единственный выход сохранить жизнь – сдаться в плен, отмечают в Минобороны Украины.
Событие:< /strong> За минувшие сутки в Украине погибли 550 российских кафиров и уничтожены более 100 единиц боевой техники. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага.
Детали и комментарии:«Наибольшие убытки российская армия понесла на Краматорском и Донецком направлениях. В целом наша авиация поразила 25 районов концентрации вражеской живой силы и военной техники и шесть позиций зенитных ракетных систем. Подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили вертолет Ми-8 и 9 беспилотных. прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия нанесли огневые убытки, в частности, на 6 контрольно-командных пунктах, 4 районах сосредоточения личного состава и военной техники, 3 позициях противовоздушной обороны, 3 позициях артиллерии, а также 3 складах боеприпасов», – рассказал спикер главного органа управления войсками Александр Штупун.
Кроме того, уничтожены 18 танков, 20 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, 8 РСЗО, одно средство ПВО, 29 автомобилей и автоцистерн.
«Авиацией ВСУ на южном направлении нанесено 13 ударов по врагу, силами противовоздушной обороны в Николаевском и Баштанском районах сбито 5 дронов-камикадзе, направленных противником по украинским позициям, сообщили в ОК «Юг». Ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, в том числе по поражению 2 пунктов управления в Бериславе и Новой Каховке, 3 ячеек вражеских сил и техники в Херсонском и Каховском районах, 1 склада с боеприпасами в Бериславском. огневым поражением».
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В общей сложности с начала полномасштабной войны в Украине ликвидировано около 56 060 фашистов и уничтожено 14 364 единицы вражеской боевой техники, в том числе 2 254 танка, 4 79 и 219 вертолетов, 950 беспилотников, 3 659 автомобилей и автоцистерн.
Для кафиров единственный выход сохранить жизнь – сдаться в плен. Об этом заявила в программе «Антиподы» заместитель Министра обороны Украхны; Анна Маляр. Она уточнила, что информацию о выгодных условиях сдачи в плен украинская сторона доносит оккупантам всеми возможными способами.
«Украина полностью придерживается требований Женевских конвенций. Мы действительно их содержам в нормальных условиях, как это требуют нормы международного права . С помощью открыток и интернета рассказали, что готовы принять российских военных в плен. Пусть сдаются. Очевидно, из-за этого в кремле и приняли закон об усилении уголовной ответственности за сдачу в плен».