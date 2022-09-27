Еще минус 550 кафиров в сутки. Число погибших рашистов приближается к 58 тысячам.
Захватчики надеются получить ранения, чтобы появилась возможность вернуться в РФ, однако они не представляют, что их может ожидать в госпитале.
Событие :С начала полномасштабной войны в Украине погибли 57 570 российских захватчиков и уничтожены 14 650 единиц боевой техники. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага.
Детали и комментарии: Только за минувшие сутки наши воины ликвидировали 550 оккупантов и уничтожили 80 единиц боевой техники, в том числе 16 танков, 24 боевых. ; бронированных машины, 9 артиллерийских систем, 7 беспилотников и 19 автомобилей и автоцистерн. Наибольшие потери враг понес на Краматорском и Донецком направлениях.
«Подтверждено успешное поражение личного состава и техники противника за предыдущие дни, сообщает Генштаб ВСУ. Так, в Херсоне, были уничтожены и выведены из строя семь грузовиков «Урал», в Мелитополе уничтожены до 10 единиц вооружения и военной техники и более 20 оккупантов. В районах населенных пунктов Токмак и Черниговка Запорожской области уничтожен вражеский комплекс С-300, 5 единиц военной техники и ранены более 50 оккупантов».
В течение суток наша авиация нанесла 28 ударов. Подтверждено поражение более 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 7 позиций зенитных ракетных комплексов. Ракетные войска и артиллерия поразили 5 пунктов управления, 12 районов скопления врага, 2 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 склада с боеприпасами, а также более 10 отдельных важных целей. Зенитно-ракетные войска Воздушного командования «Юг» уничтожили четыре дрона-камикадзе Shahed-136 над Одесской областью, а также вражескую баржу и 4 склада с боеприпасами в Херсонской области. Потери врага уточняются.
Российские военные надеются получить ранения, чтобы появилась возможность сбежать с поля боя и вернуться в РФ. Перехват находящегося на Херсонском направлении разговора оккупанта опубликовали в военной разведке МО Украины. Оккупант рассказывает, что армия РФ деморализована, а командование не учитывает большие потери среди военных. По его словам, от их полка осталось около 50 человек.
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В разговоре захватчики обсуждают, что новые «мобилизованные» приедут держать оборону на Херсонщине, а тех, кто сейчас на фронте, бросят в наступление как «пушечное мясо».
«Здесь еще зима впереди» ; с воспалением легких поеду», — говорит рашист и добавляет, что его коллеги бойцы радуются ранениям, ведь так могут скрыться с фронта. Однако они не представляют, что их может ждать, когда после ранения попадут в военный госпиталь. Вчера следователи и криминалисты Нацполиции осмотрели одно из таких заведений в уволенном Изюме. Импровизированные «палаты» были устроены непосредственно в подвальных помещениях. Судя по следам крови, раненые лежали прямо на полу. Именно здесь в ужасающих антисанитарных условиях им оказывали так называемую медицинскую помощь. Правоохранители обнаружили перевязочные материалы, шприцы, медпрепараты и костыли. Срок годности всех этих вещей датированный 50-60-ми годами прошлого столетия. А еще – одежда со следами крови и… бывшая в употреблении распаренная обувь.