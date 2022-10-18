Еще минус 530 рашистов в сутки. Число погибших российских кафиров приближается к 66 тысячам
Сегодня утром наши воины ликвидировали 12 воздушных целей, в том числе штурмовик Су-25.
Событие: С начала полномасштабной войны в Украине погибли 65 850 российских захватчиков и уничтожены 16 198 единиц боевой техники. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага.
Детали и комментарии: Только за последние сутки на «концерт в кобзон» отправилось 530 россиян. Подразделениями ВСУ уничтожены 11 танков, 14 боевых бронированных машин, 23 артиллерийских системы, 6 РСЗО, одно средство ПВО, 35 БПЛА оперативно-тактического уровня, две крылатые ракеты, 16 автомобилей и автоцистерн.
Наши воины ликвидировали псевдоподполковника, руководителя артиллерийского дивизиона донецких террористов Владимира Шейко, лейтенанта Руслана Павлова, подполковника Михаила Эрмолина, майора Петра Точилкина, итальянского наемника Елию Путцолу, полковника Федора Бадора. Также уничтожили троих священников русской православной церкви, которые прибыли в Украину поддержать оккупантов.
На юге нашими военными авиаторами нанесено 11 ударов по скоплению личного состава и вооружению противника, а также по позициям его противовоздушной обороны. А ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 250 огневых задач.
Получено подтверждение о потере 22 рашистов, четырех танков, двух минометов, самоходной крупнокалиберной гаубицы «Акация», зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» и трех единиц авто-бронетехники. Кроме того уничтожены два состава боеприпасов в Бериславском. один танк, самоходную гаубицу «Мста-С» и РСЗО «Град», четыре единицы авто-бронетехники.
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«18 октября силами и средствами Воздушных сил сбиты 12 воздушных целей, сообщает Генштаб ВСУ. В частности, в Херсонской области, около 09:00 часа, подразделением зенитной ракетной бригады Воздушного командования «Юг» сбит российский штурмовик Су-2. Военнослужащие ОК «Юг» ночью уничтожили пять дронов-камикадзе «Shahed-136». воздушного командования «Центр» – крылатую ракету Х-101/Х-555″.
Всего в Украине уже уничтожено 2 548 российских танков, 5 219 боевых бронированных машин, 1 622 артиллерийских систем, 372 РСЗО , 1 средств ПВО, 268 самолетов, 242 вертолета, 1 276 беспилотников, 318 крылатых ракет, 16 кораблей и катеров, 3 985 автомобилей и автоцистерн и 144 единицы специальной техники.
Соотношение потерь украинских военных и оккупантов составляет около 1 до 6,5. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook. Она сослалась на слова командующего ОК «Юг» генерал-майора Андрея Ковальчука, который сообщил, что критическая граница соотношения потерь — 1 к 8. Он отметил, что после этого российская армия будет психологически «сыпаться».
Ковальчук также добавил, что оккупанты уже в достаточно сложной ситуации на юге, но расслабляться еще не время. «Напротив – надо собрать всю нашу силу и мощь и выжимать российскую армию с нашей земли», — написала Маляр.